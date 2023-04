Zugverkehr: Nach dem Streik ist vor dem Streik

Rund 23.500 Eisenbahner haben mit ihrem Warnstreik am Freitag den Zugverkehr in Deutschland an mehr als 700 Standorten weitgehend zum Erliegen gebracht. Da betraf auch den von der Bahn betriebenen Busverkehr. Das meldet die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Die Auswirkungen seien in allen 50 Unternehmen der Bahn "massiv" gewesen, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Damit sei der Effekt fast so stark gewesen wie der beim ersten großangelegten Warnstreiks von EVG und Verdi Ende März.

Auswirkungen noch bis in den Abend hinein

In Bayern waren laut EVG 5.000 bis 6.000 Beschäftigte im Streik. Es sei kein einziger Zug im Freistaat gefahren, so ein Sprecher. An den Bahnhöfen von München, Nürnberg, Regensburg und Augsburg ging vom frühen Morgen bis 11 Uhr nichts mehr. Betroffen war auch der Bus und der Schulbusverkehr, soweit ihn die Bahn betreibt. Manche Betreiber wie "Go Ahead" organisierten einen Schienenersatzverkehr.

Auch wenn der Bahnverkehr wieder angerollt ist, werden die Auswirkungen des Streiks laut Bahn noch bis in den Abend hinein spürbar sein - vor allem im Fernverkehr, der ab 13 Uhr wieder aufgenommen werden soll. Der S-Bahn- und Regionalverkehr sollte vergleichsweise schnell wieder anlaufen, so die Bahn.

Eisenbahner zu weiteren Streiks bereit

Die Beschäftigten der Bahn seien aber zu weiteren Streikaktionen bereit, wenn die Arbeitgeberseite nicht bald einen "verhandlungsfähigen Vorschlag" auf den Tisch lege. "Fünf Prozent Erhöhung bei 27 Monaten Laufzeit ist kein Angebot", sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert.

Viele Bahn-Beschäftigte seien derzeit schlecht bezahlt. So verdiene eine Kundenbetreuerin im Nahverkehr etwa 2.500 Euro im Monat, ein Busfahrer 2.200 Euro bis 2.400 Euro und ein Lokführer zwischen 2.600 und 3.000 Euro - alles brutto, so Burkert. Laut EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay sind bei den Beschäftigten die Wut und Enttäuschung "sehr groß, dass immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen".

Die Gewerkschaft will für die 230.000 Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr Lohn erreichen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, und die Laufzeit des abgeschlossenen Tarifvertrags solle zwölf Monate nicht überschreiten.

Weitere Tarifverhandlungen ab Dienstag

Eine Orientierung am vor kurzem verkündeten Schlichterspruch im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hatte die EVG abgelehnt, während die Bahn sich zuletzt dafür offen zeigte. Hauptknackpunkt ist offenbar die Kombination aus Einmalzahlungen und einer langen Laufzeit von 24 Monaten.

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor sollen am kommenden Dienstag bei der Deutschen Bahn in Fulda weiter gehen.