Zugunglücke in Russland kurz nacheinander: Verdacht auf Sabotage

In der westrussischen Region Brjansk ist infolge eines Einsturzes einer Straßenbrücke ein Personenzug entgleist. Sieben Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, in der Nacht bei Telegram. Etwa 70 weitere Menschen wurden verletzt, darunter auch drei Kinder. Wenige Stunden später kam es auch in der Grenzregion Kursk zu einem ähnlichen Vorfall.

Explosion vor Brückeneinsturz in Brjansk

Medienberichten zufolge war dem Einsturz in Brjansk eine Explosion vorangegangen. Die Straßenbrücke verläuft über den Gleisen. Das Eisenbahnunternehmen berichtete von einem "gesetzwidrigen Eingriff in den Transportverkehr". Der Einsturzort befindet sich gut 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Auch Zug in Kursk entgleist

Wenige Stunden nach dem Vorfall in Brjansk ereignete noch ein weiterer Unfall in der russischen Grenzregion Kursk. Im Bezirk Schelesnogorsk sei eine Brücke eingestürzt, "als eine Güterlokomotive darüber fuhr", erklärte Alexander Chinschtein, Gouvernour der Region Kursk, bei Telegram. Ein Teil des Zuges sei auf eine Straße unterhalb der Brücke gefallen und in Flammen aufgegangen, fügte er hinzu. Die Lokomotivführer, deren Anzahl Chinschtein nicht nannte, seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben regelmäßig Sabotageakte und Anschläge auf russischem Gebiet. Ob auch die Brückeneinstürze mit möglichen Sabotageaktionen in Verbindung stehen, ist derzeit unklar.

