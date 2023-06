Zugunglück Indien: 300 Tote wegen Fehler im Signalsystem

Die Ursache für das seit Langem schwerste Zugunglück in Indien ist gefunden: Nach Angaben von Bahnminister Ashwini Vaishnaw ist der Zusammenstoß mehrere Züge von einem Fehler im elektronischen Signalsystem ausgelöst worden. Dies habe dazu geführt, dass ein Zug fälschlicherweise das Gleis gewechselt habe, sagte Vaishnaw dem Rundfunksender New Delhi Television. Bei dem Unglück am Freitagabend kamen mehr als 300 Menschen ums Leben, mehr als 1.000 Menschen wurden verletzt, einige ringen noch mit ihrem Leben.

Opfer teilweise stark entstellt

Wer genau verantwortlich sei, werde eine Untersuchung ergeben, erklärte der Minister. Die Nachrichtenagentur PTI berichtete kurz zuvor, vorläufige Ermittlungen hätten ergeben, dass einer der Züge, der Coromandel Express, ein Signal zum Einfahren in die Hauptstrecke erhalten hatte, das Signal aber später wieder aufgehoben wurde. Der Zug fuhr auf eine andere Strecke und stieß mit einem dort abgestellten Güterzug zusammen. Ein weiterer Passagierzug raste dann auf einem Nachbargleis in umgestürzte Wagen.

Laut Rettungskräften vor Ort werden in und unter den Wracks inzwischen keine Überlebenden mehr erwartet. Bahnminister Ashwini Vaishnaw sagte der indischen Nachrichtenagentur ANI, das Ziel sei es, die Räumungsarbeiten bis Mittwoch abzuschließen. Währenddessen versuchten Angehörige vor Ort in verschiedenen Leichenhallen teils sehr entstellte Opfer zu identifizieren. Das berichtet unter anderem die "Times of India".

Drei Züge beteiligt

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in einer ländlichen Gegend im Bezirk Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kalkutta. Drei Züge waren laut Behörden daran beteiligt. Ein Fernzug mit rund 1.500 Passagieren fuhr von Kalkutta kommend auf einen Güterzug auf. 21 Waggons entgleisten. Ein Teil davon geriet auf ein parallel verlaufendes Gleis. In die Unfallstelle raste dann ein weiterer Fernzug.

Bahnnetz wird modernisiert - vieles ist aber noch marode

Indien ist mit rund 1,4 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Es hat ein historisch gewachsenes und zugleich eines der größten Bahnnetze der Welt, in das die Regierung zuletzt deutlich investiert hat. Angesichts vieler alter Züge und überholungsbedürftiger Gleisanlagen gibt es jedoch häufig Unfälle. Doch derart hohe Opferzahlen sind selten geworden. Der Unfall entfachte auch wieder eine Diskussion um Sicherheit bei der Bahn.

Mit Informationen von AP und dpa.