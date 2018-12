Zugunglück in Ankara: Auch ein Deutscher unter den Todesopfern.

Die Zahl der Toten bei dem Zugunglück in Ankara ist in den letzten Stunden weiter gestiegen. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, mindestens 47 wurden verletzt. Wie die türkische Polizei mitteilte, befindet unter den Todesopfern auch ein Deutscher. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Auch drei Bahnangestellte sollen bei dem Unfall gestorben sein. Die anderen Todesopfer seien Passagiere. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Warum es zu dem Zugunglück kam, ist noch unklar

Die Unglücksstelle liegt im Stadtgebiet von Ankara - nur sieben Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Von dort aus war der Hochgeschwindigkeitszug um 6.30 Uhr Ortszeit nach Konya gestartet. Wenige Minuten später prallte er in der Dunkelheit an einer Haltestelle auf eine Wartungslok, die die Schienen kontrollierte. Mehrere Waggons entgleisten und prallten gegen den Pfeiler einer Fußgängerbrücke. Teile der Stahlkonstruktion stürzten auf die Waggons. Insgesamt waren rund 200 Passagiere im Zug.

Ermittlungen laufen, drei Bahnmitarbeiter festgenommen

Warum die Lok auf derselben Strecke wie der Hochgeschwindigkeitszug unterwegs war, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft Ankara hat Ermittlungen eingeleitet.

Wenige Stunden nach dem Unfall nahm die Polizei drei Bahnmitarbeiter fest. Sie stünden im Verdacht, das Unglück fahrlässig verursacht zu haben. Das teilte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu mit. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Unglücks-Zug war mit etwa 80 Stundenkilometern unterwegs

Die Verbindung von Ankara nach Konya ist eine von zwei Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Türkei. Sie wurde vor knapp acht Jahren in Betrieb genommen. Züge können darauf bis zu 250 Stundenkilometer fahren. Der Unglücks-Zug war allerdings deutlich langsamer. Es ist von etwa 80 Stundenkilometern die Rede, weil er noch im Stadtgebiet war.

In der Türkei ist es bereits das zweite schwere Zugunglück in diesem Jahr. Erst im Juli waren im Nordwesten der Türkei 24 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden.