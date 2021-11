Zug eine Minute zu spät: Japanische Bahn kürzt Lokführer Lohn

Japanische Züge sind für ihre Pünktlichkeit berühmt. So sorgte vor vier Jahren die Meldung für Schlagzeilen, als sich die japanische Bahngesellschaft öffentlich bei ihren Kunden für die verfrühte Abfahrt eines Zuges und für die damit verbundenen "erheblichen Beeinträchtigungen" entschuldigt hatte. Grund: der Zug fuhr 20 Sekunden zu früh ab. Es war die Schuld des Zugführers.

Ein falsches Bahngleis, zwei Minuten Verspätung und viel Ärger

So verwundert es kaum, dass jetzt ein japanischer Lokführer eine Lohnkürzung hinnehmen musste. Sein Zug hatte die für japanische Verhältnisse fast schon gigantische Verspätung von einer Minute. Wie die Zeitung "Yomiuri Shimbun" berichtete, sollte der Lokführer im Juni letzten Jahres den Zug im Bahnhof von Okayama in ein Depot bringen. Allerdings wartete der Mann am falschen Gleis auf die Ankunft des Zuges. Als er sein Versehen bemerkte, eilte er zum richtigen Bahnsteig, kam dort aber zwei Minuten zu spät an. Das wiederum führte zu einer einminütigen Verspätung bei der Abfahrt und somit zu einer einminütigen Verspätung beim Abstellen des Zuges.

Infolgedessen kürzte der Bahnbetreiber West Japan Railway dem Lokführer dessen Lohn um rund 65 Cent. Der Betreiber argumentierte, die Lohnkürzung sei angemessen, da während der Verzögerung keine Arbeit geleistet worden sei. Nach einer Beschwerde des Lokführers reduzierte dessen Arbeitgeber den Lohnabzug auf rund 33 Cent. Der Lokführer wiederum hielt dagegen, er habe nur einen kleinen Fehler gemacht und sei nicht seiner Arbeit ferngeblieben. Er zog vor Gericht und forderte von der Bahn fast 17.000 Euro Schadenersatz.

Wie pünktlich ist die Deutsche Bahn?

Die (Un-)Pünktlichkeit von Zügen ist für deutsche Pendler und Bahnfahrer immer wieder ein Reizthema. Doch wie pünktlich beziehungsweise unpünktlich ist die Deutsche Bahn eigentlich? Im vergangenen Jahr belief sich die Pünktlichkeit der Züge der Deutschen Bahn Fernverkehr AG auf insgesamt 81,8 Prozent. Eine bessere Quote kann der Regionalverkehr aufweisen. Im bundesweiten Durchschnitt waren rund 94 Prozent der Regionalbahnen der Deutschen Bahn pünktlich, wie das Statistikportal statista berichtet. Bayern belegt in diesem Ranking allerdings nur den zehnten Platz.

Als pünktlich gilt ein Zug mit einer Verspätung von unter sechs Minuten. Ausgefallene Züge werden in der Statistik der Deutschen Bahn nicht berücksichtigt. Gemäß der Deutschen Bahn ist die verbesserte Pünktlichkeit im Jahr 2020 etwa zur Hälfte auf die Corona-Krise zurückzuführen: aufgrund von weniger Bahnpassagieren waren die Haltezeiten an den Bahnhöfen kürzer. Außerdem war das Streckennetz zeitenweise wegen weniger Züge auch weniger belastet.

