Zugverbindung zwischen Helsinki und St. Petersburg eingestellt

Eine der letzten direkten Verbindungen zwischen der EU und Russland ist seit gestern eingestellt. Bislang fuhr der beliebte Allegro-Schnellzug zwei Mal täglich. Die Verbindung wird auf unbestimmte Zeit unterbrochen weil der Weiterbetrieb wegen der Sanktionen gegen Russland nicht mehr angemessen sei, so die Betreibergesellschaft. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine waren die Züge von Sankt Petersburg nach Helsinki zunächst gut gebucht.

Weg in die Heimat für finnische Staatsbürger

Die Bahngesellschaft im Einklang mit den Anweisungen der Behörden den Betrieb des Allegro-Schnellzugs aufrecht erhalten, um den Zugang finnischer Staatsbürger zu ihrem Heimatland sicherzustellen, erklärte der Vizechef des Bahnunternehmens, Topi Simola. "Menschen, die Russland verlassen wollten, hatten dazu in den vergangenen Wochen Gelegenheit."

Nach Kriegsbeginn am 24. Februar schloss die EU schloss den Luftraum für russische Flugzeuge. Der Allegro-Schnellzug gewann dadurch extrem an Bedeutung und war in den ersten zwei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine meist voll besetzt.

Ausreise für Russen an Bedingungen geknüpft

Um den Allegro-Schnellzug von St. Petersburg aus nutzen zu können, müssen Passagiere bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem müssen sie sich als russische oder finnische Staatsbürger ausweisen können.

Russen mussten zudem ein Visum sowie einen Nachweis vorlegen, dass sie vollständig mit einem in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff geimpft sind. Der in Russland am meisten verbreitete Impfstoff Sputnik ist nicht zugelassen. Die meisten Russen, die in den vergangenen Wochen mit dem Allegro-Zug in Finnland ankamen, leben dauerhaft in der EU.