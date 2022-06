Zu friedliebend? Patriarch Kyrill feuert Außenamtschef

Der Moskauer Patriarch und Putin Vertraute Kyrill hat den Außenamtschef der russisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Hilarion, entlassen. Das Leitungsgremium, der von Kyrill geleitete Heilige Synod, ernannte am Dienstag sogleich den Metropoliten von Korsun und Westeuropa, Antonij, zu seinem Nachfolger.

Kyrill entlässt die Nummer 2 der russisch-orthodoxen Kirche

Hilarion hatte im März 2009 die Leitung des wichtigen Außenamtes von Kyrill übernommen, nachdem dieser zwei Monate zuvor zum Patriarchen gewählt worden war. Er galt als die Nummer zwei der russisch-orthodoxen Kirche und prägte ihre Beziehungen zu den anderen orthodoxen Kirchen und den ökumenischen Dialog mit der katholischen Kirche und anderen Konfessionen.

Über die Gründe könne sie derzeit nur spekulieren, sagt Regina Elsner, Theologin am Berliner Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, im Gespräch mit BR24. Hilarion sei nicht so radikal in seinen Aussagen zum russischen Krieg in der Ukraine gewesen, wie Kyrill. So sei es vermutlich immer schwieriger für die beiden geworden, zusammenzuarbeiten.

"Der Falke wurde zur Taube"

Der italienische Vatikanjournalist Iacopo Scaramuzzi spekuliert ebenfalls, dass die teils kritischen Aussagen Hilarions zu dessen Entlassung geführt hätten. In einem Tweet schreibt er: "Über Hilarion wurde der Falke zur Taube: Im März erinnerte er an Rasputins Warnung an den Zaren: Ein Kriegseintritt Russlands hätte katastrophale Folgen gehabt."