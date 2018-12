Zu warm und sehr sonnig - 2018 brach gleich zwei Wetter-Rekorde

Das Jahr 2018 war mit im Schnitt 10,4 Grad das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Zugleich war 2018 auch das sonnigste Jahr und eines der trockensten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in seiner Jahresbilanz in Offenbach mitteilte.

"Zu warm, zu trocken zu sonnenscheinreich"

Es habe ganz im Zeichen des Klimawandels gestanden. "Von April bis November verliefen alle Monate ausnahmslos zu warm, zu trocken und sonnenscheinreich", erklärte DWD-Sprecher Andreas Friedrich.

Im Juli und Augst "eine der längsten Hitzeperioden"

Die Durchschnittstemperatur lag den Messungen des DWD zufolge 2,2 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Damit übertraf 2018 das bislang wärmste Jahr 2014 um 0,1 Grad. Im Juli und August herrschte laut DWD "eine der längsten und gewaltigsten Hitzeperioden". Die Temperatur wird seit 1881 regelmäßig erfasst.

Mehr Sonne als in jedem anderen Jahr

Zudem fielen nur 590 Liter pro Quadratmeter Regen und damit nur 75 Prozent des Sollwerts. Der DWD sprach von einer der "größten Trockenheiten der deutschen Klimageschichte". Am wenigsten regnete es in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Erst im Dezember habe die Dürre ein Ende gehabt.

Rund 2020 Stunden lang schien 2018 die Sonne - und damit mehr als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen über die Sonnenscheindauer im Jahr 1951.