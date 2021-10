Zu vage? Katholische Kirche stellt ersten Klimaschutzbericht vor

Das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz wächst – auch bei den Kirchen. Der heute in Bonn vorgestellte Klimabericht der Deutschen Bischofskonferenz soll einen Überblick ermöglichen, wie die katholische Kirche in Deutschland Nachhaltigkeit fördert und zu einem sozial-ökologischen Wandel beiträgt.

Bistümer berichten über Klima-Engagement

Damit will sich die katholische Kirche bei dem gesellschaftlich immer wichtiger werdenden Thema Klima- und Umweltschutz "nach Kräften einbringen", betont der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, im Vorwort.

In dem Bericht informiert jedes Bistum über sein jeweiliges Engagement in Sachen Klimaschutz. "Die Unterschiedlichkeiten und die Vielfalt werden dabei sehr deutlich", sagte Weihbischof Rolf Lohmann, Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz. Neben beispielhaften, gelingenden Elementen gebe es aber auch Schwierigkeiten, an denen man noch arbeiten müsse und besser werden kann.

Wichtiges gesellschaftspolitisches Signal

Ziel der Veröffentlichung sei es unter anderem, einen Austausch über das "Schöpfungsengagement zwischen Bistümern und Organisationen anzuregen", heißt es in einer Pressemitteilung der Bischofskonferenz. Dass die Kirche sich zum Thema Umweltschutz zu Wort melden, sei ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal, findet auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Ähnlich sehen das die "Christians for Future", ein bundesweiter Zusammenschluss von Christinnen und Christen, die sich für Umweltschutz engagieren. Der Bericht sei ein wichtiger Schritt, das kirchliche Handeln transparent und öffentlichkeitswirksam darzustellen und er zeige beeindruckende positive Projekte.

Trotzdem üben sie Kritik: Der Bericht sei methodisch schwach und ermögliche kaum Vergleiche zwischen den Diözesen, so Georg Sauerwein von Christians for Future: "Das zeigt sich zum Beispiel beim Thema 'Kriterien für Finanzanlagen', auf den nur manche eingehen und dann auch meist nur mit vagen Aussagen, ohne die konkreten Kriterien wirklich zu nennen."

"Methodisch schwach"

Die wichtige politische Dimension des kirchlichen Handelns erwähnten "leider nur nicht-diözesane Akteure", so Sauerwein. Wie wichtig auch der kirchliche Beitrag für mehr Klimabewusstsein ist, zeigen aktuelle Daten der Weltorganisation für Meteorologie: Nie lag die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre höher, teilte die Weltorganisation für Meteorologie mit – wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Glasgow.