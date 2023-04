Zu unsicher: Evakuierung von Deutschen aus Sudan abgebrochen

Eigentlich wollte die Bundeswehr heute deutsche Staatsbürger aus dem Sudan herausholen. Wegen der unsicheren Sicherheitslage in der umkämpften Hauptstadt Khartum musste die Aktion aber zunächst gestoppt werden. Die drei eingesetzten Flugzeuge der Luftwaffe sollen sich bereits wieder auf dem Weg nach Deutschland befinden.

Bundeskanzler Scholz: Situation ist "schwierig und bedrohlich"

Gestartet waren die Militärtransporter von Typ A400M am Morgen vor 05.00 Uhr im niedersächsischen Wunstorf. Danach ging es über Italien weiter nach Griechenland, wo sie einen Tankstopp einlegten. Finales Ziel hätte eigentlich die sudanesischen Hauptstadt Khartum sein sollen. Dort auf dem umkämpften Flughafen hätte nach dem Plan der Bundesregierung die Aufnahme deutscher Staatsangehöriger erfolgen sollen, die Rückkehr dann über den von der Bundeswehr genutzten Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien.

Am Mittwochnachmittag waren die Maschinen der Bundeswehr aber bereits wieder auf dem Rückweg nach Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Lage im Sudan als schwierig und bedrohlich. "Der Krieg zwischen den Parteien, der da jetzt ausgebrochen ist im Sudan, ist sehr plötzlich über das Land gekommen. Viele sind sehr verzweifelt im Land", sagte Scholz bei einem Besuch in Portugal.

Deutschland würde auch andere EU-Bürger ausfliegen

Zuvor hatte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner betont, dass es wichtig sei, dass sich die Konfliktparteien auf eine sofortige Waffenruhe einigten und diese auch einhielten. Nach Beginn einer neuen Waffenruhe hat sich im Sudan allerdings weiter kein Ende der Kämpfe abgezeichnet. Bewohner berichteten auch am Mittwochabend von Schüssen und Explosionen in Khartum.

In der sogenannten Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes hatte sich nach Angaben einer Sprecherin vom Montag eine "niedrige dreistellige Zahl" deutscher Staatsangehöriger im Sudan registriert. Bundeskanzler Scholz deutete in Lissabon aber auch an, Bürger aus anderen EU-Ländern in Sicherheit bringen zu wollen. Deutschland werde bei einem möglichen Rettungseinsatz auch versuchen, Bürgern anderer Staaten eine Ausreise zu ermöglichen, so der SPD-Politiker. Auch Militärflugzeuge anderer Nationen waren in der Region einsatzbereit für den Fall, dass die Lage am Boden eine Evakuierung erlaubt hätte, hieß es.

Evakuierung als Routine der "nationalen Krisenvorsorge"

Erst im März hatte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr - wie alle zwei Jahre - geübt, wie man festsitzende Deutsche retten kann. "Extricate Owl 2023" hieß diese Übung, bei der die Evakuierung von Staatsangehörigen und anderen Schutzbedürftigen aus einem fiktiven Krisenland durchgespielt wurde.

Als Teil der nationalen Krisenvorsorge hält die Bundeswehr Fähigkeiten zur Rettung von Staatsbürgern unter militärischem Schutz bereit. Die auf solche Einsätze spezialisierten Soldaten sind Teil der Division Schnelle Kräfte (DSK), zu der die Fallschirmjäger, aber auch das Kommando Spezialkräfte (KSK) gehören.

Machtkampf zwischen Präsident und Vize

Im Sudan waren am Samstag Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Der Luftverkehr im Sudan ist seit Ausbruch der Gefechte zum Erliegen gekommen. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind seit Beginn der Kämpfe im Sudan mindestens 270 Menschen getötet und 2.600 weitere verletzt worden.