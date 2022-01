Zu begehrt: KfW-Förderprogramme für Häuslebauer gestoppt

Am Montagvormittag hat das Bundeswirtschaftsministerium an die Presse eine E-Mail mit der unverfänglichen Betreffzeile "Aktuelle Meldung" verschickt. Die Zeilen darunter glichen allerdings einem Paukenschlag. Der Neubau von energieeffizienten Häusern mit EH55-Standard sowie EH40 wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr von der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Auch die energieeffiziente Sanierung von Altbauten fällt unter diesen Förderstopp. Ausnahmen sind Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel der Austausch einer alten Ölheizung.

KfW-Programme fördern Energieeffizienz

EH55 bedeutet, dass ein Haus mit diesem Standard nur noch 55 Prozent der Primärenergie eines alten Hauses verbraucht, beim Standard EH40 sind es sogar nur noch 40 Prozent. Das heißt konkret, Dach und Wände sind stärker gedämmt, Fenster sind dreifach verglast, die Heizungsanlage speist sich in der Regel aus erneuerbaren Energien. Ein altes Haus hat all dies nicht, verbraucht entsprechend viel Energie, hat großen Wärmeverlust und stößt entsprechend viel CO2 aus. Je niedriger die Effizienzklasse, desto besser die Energiebilanz.

EH55 wäre ohnehin ausgelaufen

Das Wirtschaftsministerium wirft der alten Regierung vor, sie habe erst im November 2021 entschieden, die Förderung von EH55-Bauten bereits Ende Januar 2022 auslaufen zu lassen. Das habe zu einer Flut an Förderanträgen geführt. Deswegen sei der Topf der KfW nun leer. Die Zahl der Anträge ist weitaus größer als die Summe, die dafür zur Verfügung stand.

Regelrechter Run auf Förderung

Laut KfW gingen allein im Zeitraum seit November 2021 bei der Förderbank Anträge in Höhe von über 20 Milliarden Euro Fördervolumen ein. Weil die Mittel nicht einmal für den EH55-Standard ausreichen, liegt nun auch die EH40-Förderung auf Eis. Bereits gestellte Anträge werden derzeit nicht bearbeitet.

Weiteres Vorgehen unklar

Bauherren, die bereits einen Antrag auf Förderung gestellt haben, brauchen nun Geduld – und Geld in der Hinterhand. Das Bundeswirtschaftsministerium verhandelt mit dem SPD-geführten Bauministerium und dem FDP-geführten Finanzministerium, wie es für EH40-Anträge weitergehen soll. Klar ist, es muss frisches Geld in den KfW-Fördertopf.

Neue Ausrichtung in der Baupolitik

Die Ampelregierung hat nicht nur ein eigenes Bauministerium geschaffen, sie will auch den Bau und die Sanierung von Gebäuden auf neue Füße stellen. Im Koalitionsvertrag wurden weitreichende Mindeststandards für Gebäude festgeschrieben. Die Grünen wollten eine Solardach-Pflicht für alle Neubauten durchsetzen, diese soll nun auf jeden Fall für Gewerbebauten gelten, bei Privathäusern sind sich SPD, FDP und Grüne noch uneins.

Ob Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit seiner SPD-Kollegin Klara Geywitz und Grünen-Klimaschutzminister Robert Habeck nun eine schnelle Lösung findet, wird also vor allem daran liegen, auf welche gemeinsamen Standards sich die unterschiedlichen Ministerien einigen können. Sprich: welche Art von Energieeffizienz an Gebäuden die Bundesregierung künftig fördern will. Zur Überbrückung wird nun geprüft, den Häuslebauern, die auf eine EH40-Förderung gehofft hatten, zinsverbilligte Kredite zur Verfügung zu stellen.

Bauherren fehlen nun zehntausende Euro

Der Finanzierung eines Einfamilienhauses ist oft auf Kante genäht. Die Bau- und Bodenpreise haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Den Traum vom Eigenheim kann sich eine Durchschnittsfamilie vielerorts ohnehin nicht mehr erfüllen. Viele Häuslebauer planen daher die KfW-Förderung von vornherein mit ein. Laut KfW beträgt der maximale Investitionszuschuss für ein EH40-Haus 24.000 Euro je Wohneinheit. Dazu können die Bauherren ein Darlehen von maximal 120.000 Euro bei der KfW beantragen und für diese Summe noch einmal 20 Prozent Tilgungszuschuss bekommen. Wer dieses Geld in die Finanzierung fest eingerechnet hat, dem fehlen nun fast 50.000 Euro.

Regierung bedauert Vorgehen, Union kritisiert schnelles Aus

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, bezeichnet den Antragsstopp als "traurige und enttäuschende" Nachricht für die Betroffenen. Die Union hält das Vorgehen für falsch. So sagt die stellvertretende Fraktionschefin der Union, Dorothee Bär: "Robert Habeck zerstört den Traum vom Eigenheim." Das deutsche Bauhandwerk fordert einen "verlässlichen Förderplan" der Bundesregierung.