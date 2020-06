Zoll deckt bundesweit Verstöße in der Fleischindustrie auf

Bundesweit hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in den letzten vier Wochen Kontrollen in der Fleischindustrie durchgeführt und das Ergebnis ist ernüchternd. Wie der Leiter der Behörde Tino Ingelmann der "Welt" sagte, prüfe man in mehr als 600 Fällen ob Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vorliegen. Bislang sei es zu 21 Strafverfahren und 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren gekommen.

Groß und Klein betroffen

Dabei betont Ingelmann, dass Rechtsverstöße bei großen, namhaften Unternehmen aber ebenso bei mittelständischen Firmen aufgefallen seien. Dazu gehören unter anderem Schwarzarbeit, Urkundenfälschung, illegaler Aufenthalt von Arbeitern in Deutschland und Verletzung der Aufsichtspflicht.

Zoll-Kontrollen auch in Bayern

Insgesamt wurden 150 Betriebe kontrolliert. Beteiligt waren dabei auch Beamte des Hauptzollamtes Nürnberg. Sie hatten vergangene Woche acht Unternehmen im Großraum Nürnberg überprüft. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für insgesamt 23 Verstöße.

Corona-Ausbrüche als Anlass

Laut Tino Ingelmann waren die im Mai bekannt gewordenen Fälle von Corona-Infektionen in Schlachthöfen der Anlass für die Kontrollen gewesen. In den letzten Tagen hatte auch der Corona-Ausbruch im Fleischwerk der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück für Schlagzeilen gesorgt.

Gespräche mit Landwirtschaftsministerin Klöckner

Wegen dieser Vorfälle hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Branchenvertreter für heute zu einem "Fleischgipfel" nach Düsseldorf geladen. Dabei sollen Landwirtschaft, Schlachtereien, Ernährungswirtschaft, der Lebensmittelhandel und Verbraucher darüber diskutieren. Nach Angaben des Ministeriums sind außerdem auch das Kartellamt, Tierschützer und Veterinäre eingeladen.