Zoff mit Bild-Zeitung: Angebliche Kritiker stützen Drosten

Zeitung verweist auf interne Kritik - Drosten kontert

Der "Bild"-Artikel ging eine halbe Stunde nach Ablauf der Anfrage-Frist an Drosten online. Titel: "Fragwürdige Methoden - Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch". Wissenschaftler aus mehreren Ländern seien der Meinung, die Charité-Forscher hätten unsauber gearbeitet. In besagter Studie kommt Drosten zu dem Schluss, dass Kinder, die mit dem Coronavirus infiziert sind, genauso ansteckend sein könnten wie Erwachsene.

Sogar aus Drostens eigenem Forscherteam habe es Kritik gegeben. Der Virologe konterte am Abend: Der Reporter habe einen "englischsprachigen Mathematiker am Telefon in die Irre geführt." Aus der "Auskunft, dass wir grade an einem Update der Studie arbeiten, das aber das Ergebnis nicht ändert", sei "interne Kritik gemacht" worden.