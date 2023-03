Zoff in der Ampel-Koalition: Jeder gegen jeden?

Es waren deutliche Worte, die Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern Abend in der ARD platziert hatte: "Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend genug nach." Die aktuelle Leistung der Bundesregierung sei nicht gut. Man könne "jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden".

Habeck ärgert sich über die FDP

Habeck ist verärgert über die Debatte zu seinem Gesetzentwurf zum Heizungstausch. Viele Liberale laufen dagegen Sturm, dass im kommenden Jahr bei einem Heizungswechsel keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen. Mit Zustimmung der FDP hatte sich die Koalition aber bereits darauf verständigt, dass künftig nur noch neue Heizungen eingebaut werden sollen, die mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden können.

Ohnehin raten Experten davon ab, künftig noch auf reine Öl- und Gasheizungen zu setzen. Denn die Kosten für fossile Brennstoffe werden schon aus Klimaschutzgründen und der zunehmenden CO2-Bepreisung deutlich steigen.

Gespräche "mit Absicht" zerstört worden?

Der Gesetzentwurf aus dem Wirtschafts- und Bauministerium zum Heizungstausch sei in einem sehr frühen Stadium "bewusst" an die Medien geleakt worden, kritisierte Grünen-Politiker Habeck. Obwohl die Beratungen in der Koalition noch nicht abgeschlossen waren. Dadurch seien Gespräche der Koalitionspartner "wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen", sagte Habeck. So etwas passiere nicht aus Versehen und schade dem Vertrauen in die Regierung.

Gereizte Stimmung und viele offene Fragen

Dieser Vorfall und der Unmut hinter den Kulissen der Koalition zeigen, wie gereizt die Stimmung in der Ampel ist. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki verglich Habeck in einer Talksendung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wofür er sich inzwischen entschuldigte.

Neben dem Heizungstausch liegt die Koalition bei mehreren Themen über Kreuz. Nach wie vor ist offen, welche Infrastrukturprojekte künftig beschleunigt geplant und umgesetzt werden sollen. Die FDP setzt auf Straßenneubau, die Grünen wollen mehr Fokus auf den Schienenausbau. Nach wie vor ist offen, wie der Bundeshaushalt 2024 aussehen wird und nach wie vor ist offen, wie wichtige Ampel-Vorhaben wie die Kindergrundsicherung finanziert werden sollen.

Vor allem Grüne und FDP sind bei vielen Themen weit voneinander entfernt. Für Aufregung sorgte vor wenigen Wochen ein Briefwechsel zwischen Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck, indem sie sich plötzlich siezen und gegenseitig Forderungen stellen. Es war ein Streit auf öffentlicher Bühne.

SPD-Chef Klingbeil: "Der öffentliche Streit muss aufhören"

Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil fordert alle Ampel-Partner zum wiederholten Male auf, die internen Streitereien einzustellen. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er: "Der öffentliche Streit der letzten Tage, das gegenseitige Vorhalten, das ist nicht das, was wir gerade brauchen, um das Land voranzubringen." Er reagierte damit auch auf Habecks Worte in der ARD. Die Streitereien müssten ein Ende haben.

Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, ergänzte in Bezug auf Habecks Kritik: Der Wirtschaftsminister habe in seiner eigenen Partei wohl etwas Druck auf dem Kessel. "Ich glaube man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt in alle Richtungen koffert", so Kühnert.

Auseinandersetzungen schaden der Koalition

Die öffentlichen Auseinandersetzungen schaden jedenfalls der Bundesregierung. In Umfragen verliert die Ampel an Zustimmung. Die Opposition spottet. "Aktuell ist es so, dass bei etwa 30 Gesetzesvorhaben die Koalition streitet und nicht zu Ergebnissen kommt", sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei dem ARD-Hauptstadtstudio.

Einigung am Sonntag?

Am Sonntagabend treffen sich die Spitzen der Koalition, um dies zu ändern. Im Koalitionsausschuss sollen Regierungsvertreter sowie Fraktions- und Parteichefs die Wogen glätten und die großen Streitthemen abräumen. Denn "das Getöse ist im Moment deutlich größer als der Streit in der Sache", meint zumindest SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Auch Habeck geht davon aus, dass am Sonntag das Vertrauen wiederhergestellt werden kann.

Unterschied zwischen Kabinett und Ampel-Parteien

Man müsse zudem unterscheiden: "Das Miteinander im Kabinett ist tadellos. Wir können die Dinge ruhig und ganz normal bereden", erklärte Habeck. Der Vize-Kanzler kritisiert jedoch, was die Ampel-Parteien daraus machen würden. Verabredungen würden nicht über die "politische Ziellinie" gebracht, "weil dann immer wieder geschaut wird, wie ist der mediale Echoraum, was macht mein nächster Parteitag, wo sind die nächsten Landtagswahlen". So komme die Bundesregierung nicht voran.

FDP: Bremserpartei der Ampel-Regierung?

Vor allem den Liberalen wird aus verschiedenen Reihen der Koalition vorgeworfen, die Ampel-Regierung auszubremsen. Bei den Streitthemen Heizungstausch, Verbrenner-Autos, Beschleunigung von Infrastrukturprojekten legten die Liberalen lautstark und öffentlichkeitswirksam Protest ein. Vom viel beschworenen neuen Stil der "Fortschrittsregierung" mit mehr interner Abstimmung statt öffentlichen Debatten und Auseinandersetzungen scheint nicht viel geblieben zu sein.

Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisierte mit Blick auf die aktuellen Themen: "Wenn alle sich immer hinstellen und sagen, wir sind auch für das Ziel, aber dann bei jeder einzelnen Maßnahme, die auf dem Tisch liegt, immer nur dagegen sind", dann würden sie es mit den Zielen nicht ernst meinen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai antwortete bisher auf derartige Vorwürfe: "Wenn schwachsinnige Positionen vorliegen, dann sagen wir Nein."

Bei den Grünen wurden in den vergangenen Tagen schon Rufe nach Olaf Scholz laut. "Es ist Zeit, dass der Kanzler mehr Verantwortung für das Ganze übernimmt", forderte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion Andreas Audretsch. Doch bisher schweigt der Bundeskanzler.