Zölle gegen Mexiko und Kanada ausgesetzt - China will Gegenzölle

Trump erklärte im Anschluss, das Gespräch mit Sheinbaum sei "sehr freundlich" verlaufen. Während der einmonatigen Aussetzung der Strafzölle würden nun Verhandlungen stattfinden, um eine Einigung zu erreichen. Sheinbaum erklärte hierzu, die Gespräche zwischen beiden Seiten würden bereits am Montag beginnen und sich um Sicherheitsfragen und Handel drehen.

Trump hatte vergangenen Samstag per Dekret die Verhängung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf mexikanische Produkte unterzeichnet, als Vergeltungsmaßnahme für illegale Migration und Drogenschmuggel. Gemäß diesem Dekret wären die Zölle am Dienstag in Kraft getreten.

Trudeau: Neue US-Zölle auch für Kanada zunächst ausgesetzt

Nach Mexiko gewährt Trump nun auch dem Nachbarland Kanada Aufschub. Die Strafzölle, die um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten sollten, würden für einen Monat ausgesetzt, schrieb der kanadische Premier Justin Trudeau auf X. Das Land erklärte sich im Gegenzug zu Zugeständnissen bei der Grenzsicherung bereit, darunter die Entsendung von "knapp 10.000 Grenzschützern". Zudem werde Kanada die mexikanischen Drogenkartelle auf seine Terrorliste setzen und mit den USA eine "gemeinsame Spezialeinheit gegen das organisierte Verbrechen, den Handel mit Fentanyl und Geldwäsche ins Leben rufen", so Trudeau.

China reagiert mit Gegenzöllen

Wenige Minuten nach Inkrafttreten der von Trump angekündigten Zölle auf Importe aus China kündigte die Volksrepublik ein Paket von Zöllen auf eine Reihe von Produkten aus den USA an. Sie sollten am 10. Februar in Kraft treten, teilt das Finanzministerium in Peking mit. So sollen beispielsweise Importzölle in Höhe von zehn Prozent auf Rohöl erhoben werden, Kohle und Flüssiggas sollen mit 15 Prozent Aufschlag belegt werden, wie das Finanzministerium in Peking am Dienstag mitteilte.