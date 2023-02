Zivilschutz: Notstrom und Trinkwasser statt Bunker

Zivilschutz-Bunker für Millionen Menschen wird es in Deutschland nach den Vorstellungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch in Zukunft nicht geben. Entsprechende Vorschläge wies die SPD-Politikerin als nicht realistisch zurück.

Die vorhandenen Ressourcen könnten besser genutzt werden. Konkret nannte Faeser effektive Warninstrumente, Notstromaggregate, Notbrunnen und Anlagen zur Aufbereitung von Trinkwasser sowie mobile Unterkünfte zur Versorgung einer größeren Anzahl von Menschen.

Bunkerschwund seit 2007

In Deutschland war zur Zeit der ersten Regierung unter Angela Merkel 2007 entschieden worden, die öffentlichen Schutzräume abzuwickeln. Dieser Prozess wurde im März 2022 - also nach Beginn des Ukraine-Kriegs - zunächst gestoppt, um in einer Bestandsaufnahme auszuloten, welche Anlagen gegebenenfalls reaktiviert werden könnten.

Ein Thema für die Innenministerkonferenz

Unabhängig von den für März erwarteten Endergebnissen dieser Inventur wies der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, darauf hin, dass es auch früher "nie mehr Schutzräume als für drei Prozent der Bevölkerung" gegeben habe.

Das Thema dürfte auch auf der nächsten Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern zur Sprache kommen, die im Juni in Berlin stattfindet.

Baerbock besichtigt Bunkerbauten in Finnland

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montagabend die riesigen Bunkeranlagen unter der finnischen Hauptstadt Helsinki besichtigt. "In Sachen Zivilschutz ist Finnland Vorreiter in Europa und Vorbild für uns alle", sagte sie. Die unterirdischen Anlagen böten 900.000 Menschen Platz - mehr als die Stadt Einwohner hat. In Friedenszeiten werden die Anlagen unter anderem als Sporthallen genutzt. In Finnland gibt es insgesamt 50.500 Bunker, die fünf Millionen Menschen Schutz bieten. Das Land hat 5,5 Millionen Einwohner.

Die Anlagen stammen aus der Zeit des Kalten Krieges. Finnland hat eine rund 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Auf diese lange Grenze verwies Baerbock in ihrer Antwort auf die Frage, warum Deutschland solche Schutzanlagen nicht habe. Sie betonte aber auch, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Zeitenwende bedeute. "Vorsorge ist gerade in diesen Zeiten der beste Schutz", sagte sie.