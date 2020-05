Ziegen im Kampf gegen Buschbrände

Um Waldbrände wie 2019 zu vermeiden, kommen in Kalifornien nun Ziegen zum Einsatz. Die Tiere sollen in Sacramento unter Strommasten und in schwierigen Gelände Gras fressen und so dazu beitragen, die Brandgefahr zu verringern.

"Die Ziegen hier erledigen Arbeit – für uns und die Gemeinschaft." Eric Brown, Verwaltung von Sacramento.

2019 wüteten verheerende Wald- und Buschbrände in Kalifornien. Zehntausende Menschen mussten sich damals vor den Flammen in Sicherheit bringen. Neben hohen Temperaturen waren marode Stromleitungen für viele der schlimmen Brände verantwortlich.