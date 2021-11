Zeuge im NSU-Prozess: Die Spätfolgen einer Falschaussage

Neun Menschen mit türkischen und griechischen Wurzeln hat die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) zwischen 2000 und 2006 ermordet. Dabei verwendeten die Mörder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt stets eine Pistole des Typs Ceska 83. Die Waffe war über mehrere Stationen von der Schweiz aus nach Thüringen verkauft und schließlich über die Terror-Unterstützer Ralph Wohlleben und Carsten S. an das NSU-Kerntrio geliefert worden.

Dabei soll auch der mehrfach vorbestrafte Enrico T. aus Thüringen eine wichtige Rolle gespielt haben. Er war sowohl mit dem NSU-Mörder Uwe Böhnhardt gut bekannt als auch mit dem Mann, der die Ceska in der Schweiz erwarb und dann illegal nach Deutschland schleuste.

Erinnerungslücken im Zeugenstand

Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München gegen Beate Zschäpe und vier Terror-Unterstützer war Enrico T. im Jahr 2014 mehrere Verhandlungstage lang zu dem Waffendeal befragt worden. Dabei hatte er sich jedoch vor allem auf Erinnerungslücken berufen und derart offensichtlich unwahre Aussagen gemacht, dass die Bundesanwaltschaft schließlich den Antrag stellte, seine unglaubwürdigsten Antworten zu protokollieren. Anschließend leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungen wegen Falschaussage gegen den Zeugen ein.

Mehr als sieben Jahre später hat das Amtsgericht München heute darüber verhandelt und den 46-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten Haft verurteilt. Es blieb damit nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine noch geringere Strafe gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kaum Konsequenzen für lügende Zeugen

Enrico T. ist einer der wenigen Szene-Zeugen, die für ihr Verhalten im NSU-Prozess zur Verantwortung gezogen worden sind. Zahlreiche extrem rechte Zeugen hatten im Prozess Erinnerungslücken vorgeschützt, die Aussage verweigert oder offensichtlich gelogen. Das Oberlandesgericht hatte gegen keinen einzigen von ihnen deswegen Ordnungsstrafen verhängt. Enrico T. ist bislang der einzige, der sich wegen Falschaussage vor Gericht verantworten musste. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft München I dem BR bestätigte, wurden zwar gegen insgesamt sechs Zeugen im NSU-Prozess Ermittlungen eingeleitet, vier wurden aber inzwischen aus prozessualen Gründen oder weil kein Tatnachweis zu führen war eingestellt. Neben Enrico T. wurde noch ein weiterer Zeuge vor dem Amtsgericht angeklagt, ein Prozesstermin steht allerdings noch nicht fest.

NSU-Prozess vor dem endgültigen Abschluss

Unterdessen steht der NSU-Prozess selbst knapp anderthalb Jahre nach dem Urteil des Oberlandesgericht kurz vor dem endgültigen Abschluss. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte bereits im August die Revision von drei Angeklagten, unter ihnen die Hauptbeschuldigte Beate Zschäpe, weitgehend verworfen. Die Strafen, einschließlich der lebenslangen Haft für Zschäpe, sind damit rechtskräftig.

Einzig das überraschend niedrige Urteil gegen den NSU-Unterstützer André Eminger steht noch einmal auf dem Prüfstand. Am 2. Dezember wird der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Revisionsanträge verhandeln, die sowohl von André Eminger als auch von der Bundesanwaltschaft eingereicht worden sind. Am 15. Dezember will der BGH dann verkünden, ob eine Revision zugelassen wird und sich das Münchner Oberlandesgericht erneut mit dem Fall von André Eminger befassen muss.