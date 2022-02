Zertrümmerte Dialog-Hoffnungen und das Pipeline-Aus

Genau eine Woche ist es her, da saß der deutsche Kanzler – durch einen langen Tisch getrennt – Russlands Präsident Putin in Moskau Auge in Auge gegenüber. Und Olaf Scholz reiste nicht ohne Hoffnungen wieder ab. Die nun aber eben jener Wladimir Putin vom anderen Ende des Tisches zunichte gemacht hat: "Knapp 80 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs droht ein Krieg im Osten Europas", so die düsteren Worte von Olaf Scholz.

Als "schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts" bezeichnete der SPD-Politiker die Anerkennung der sogenannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine. Und kündigte unmittelbare Konsequenzen an. Da die Lage nun eine andere sei, müsse man sie auch neu bewerten: "Übrigens auch mit Blick auf Nord Stream 2".

Den Namen der Ostsee-Pipeline überhaupt auszusprechen, hatte Scholz lange vermieden. Nun verkündete der Kanzler den weitreichenden Beschluss, das Genehmigungsverfahren für die fertig gebaute Pipeline auf Eis zu legen. Genauer, einen Bericht an die Bundesnetzagentur zurückzuziehen, der für die Genehmigung notwendig ist: "Das klingt zwar technisch, ist aber der notwendige verwaltungsrechtliche Schritt, damit keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann."

Bis der neue Bericht erarbeitet sei, könne sich das hinziehen, merkte Scholz noch an. Zuständig für diesen Bericht ist innerhalb der Bundesregierung das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck: "Ich meine, dass die geopolitische Situation, aber auch die Situation auf den Gasmärkten der letzten Monate zu einer Neubewertung geradezu zwingt."

Wird jetzt das Gas in Deutschland knapp?

Sorgen davor, dass hierzulande nun das Gas knapp werden könnte, suchte der Grünen-Politiker zu zerstreuen. Deutschland sei versorgungssicher, so Habeck, die Preise allerdings könnten kurzfristig steigen. "Die Einseitigkeit der Abhängigkeit von einem Lieferanten, der sich nun auch noch als geopolitisch unverlässlich oder nach eigenem Kalkül spielend erwiesen hat, die gilt es zu überwinden."

Mit dem Einfrieren von Nord Stream 2 jedenfalls sendet die Bundesregierung gleich mehrere Signale auf einmal: Eines an Moskau, wie erschüttert sie über den Völkerrechtsbruch ist. Eines an die Ukraine der Solidarität, hatte doch Präsident Wolodymyr Selenskyj das Aus für die Leitung am Vormittag eingefordert. Und eines an die USA und die EU gleichermaßen, indem Berlin ein mögliches Streitthema gleich sehr früh abräumte.

Was nun an weiteren Schritten und über die EU-Sanktionen hinaus folgen wird, hängt auch vom Verhalten von Russlands Präsident Putin ab. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stellte bei einem Truppenbesuch in Litauen klar, dass man von Seiten der NATO auch auf Abschreckung zu setzen habe. "Wir als Deutschland sind bereit, auch weiter uns zu engagieren, weitere Kräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft zu entsenden", so die Verteidigungsministerin.

Weitere Verhandlungen schwer vorstellbar

Auch wenn man von Seiten der Bundesregierung die Dialogtür grundsätzlich weiter offen hält – schwer zu leugnen ist, dass Präsident Putin diese Tür eigentlich zugeschlagen hat. Hat er doch mit der Anerkennung der Separatistengebiete das aus Berliner Sicht wichtige 4er-Normandie-Gesprächsformat mit Frankreich, Russland und der Ukraine für so gut wie beendet erklärt.

Von einer "Vernichtung des Minsker Abkommens" spricht gar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, zur Zeit auf Reisen im Senegal: "Das ist eben nicht der Weg in den Dialog, sondern die Suche der Eskalation." Hochgefährlich sei die Lage, sagt Steinmeier. Ob das alles der Beginn einer großangelegten russischen Militäroperation ist und ob sich eine solche durch Sanktionen noch verhindern lässt, kann wohl niemand verlässlich sagen. Außer vermutlich Wladimir Putin.