Zentralratspräsident Schuster stellt sich Wiederwahl

Nicht nur Mahner sein - mit diesem Anspruch war Josef Schuster 2014 als frisch gewählter Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland angetreten: "Dass jüdisches Leben, jüdische Kultur kein Phänomen ist, das man beschränken kann und soll auf die Jahre 1933 bis 1945", formulierte Schuster sein Ziel.

Doch die politischen Ereignisse lassen Josef Schuster kaum Gelegenheit, auf Positives zu blicken: Pegida, aber auch islamistischer Terror. Die Republik erlebt einen Rechtsruck - die AfD ist mittlerweile in allen Landesparlamenten

"Muslimischen Antisemitismus bekämpfe ich nicht, indem ich Muslime generell zu Menschen zweiter Klasse stemple und verklausuliert 'Deutschland den Deutschen' fordere - nichts anderes tut die AfD." Josef Schuster

Warnung vor Extremismus

Wo immer es geht, Josef Schuster zeigt klare Kante gegen Rechts, gegen neuen deutschen Antisemitismus. Nach offenen Übergriffen in Berlin und Chemnitz ist für ihn eine rote Linie überschritten. Wenn jüdische Menschen oder Einrichtungen ganz offen angegriffen würden, sei eine neue Dimension erreicht, betonte er.

Ruhig aber bestimmt, ohne Panikmache, ohne Polemik - Wertschätzung gibt es dafür in Politik und Gesellschaft für Josef Schuster und von den Spitzenvertretern der katholischen und evangelischen Kirche Deutschlands, Reinhard Marx und Heinrich Bedford-Strohm. "Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen das auch sehr sehr schätzen, dass er diese jüdische Stimme in Deutschland profiliert, aber argumentativ und ruhig einbringt - aber konsequent", so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Marx.

Und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, lobt Schuster als einen Glücksfall für das Judentum in Deutschland. "Aber noch viel mehr: Er ist ein Glücksfall für Deutschland. Er ist jemand, der eine Antenne hat für politische Entwicklungen, der warnt vor Fehlentwicklungen, der aber auch anerkennt, wo Dinge gut laufen."

Positiver Blick nach vorne und viel Engagement

Schuster ist kein Schwarzmaler. Der 64-Jährige nimmt auch eine Gegenbewegung wahr, "dass man in der Politik schon länger - aber auch in der Gesellschaft - beginnt zu verstehen, was es bedeutet, wenn Minderheiten ausgegrenzt werden". Dass eine große Anzahl von Menschen auf die Straßen gehe und bereit sei, sich gegen rechte Demonstrationen zu artikulieren , sei für ihn ein sehr positives Zeichen.

Klare Diagnosen - typisch für Schuster, der von Beruf Internist ist und seine Praxis in Würzburg trotz Doppelt- und Dreifach-Belastung weiterführt: Er ist Leiter der Jüdischen Gemeinde Würzburg, Vorsitzender des Landesverbandes und nunmehr seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

"Wenn man mit Herzblut - und das will ich von mir einfach behaupten - sich hier für die jüdische Gemeinschaft eingesetzt hat die letzten vier Jahre, dann ist das eine Aufgabe, die ich nicht mit dem 25. November 2018 als erledigt ansehe. Wir haben eine ganze Menge Probleme, aber es gab ja auch Dinge in der Entwicklung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, die es gilt, weiter fortzusetzen. Und insoweit habe ich mich entschlossen - nicht unbedingt zur uneingeschränkten Freude meiner Frau - doch noch einmal zu kandidieren." Josef Schuster

Mit Josef Schuster hat der Zentralrat der Juden in Deutschland einen Sympathieträger als Präsidenten.