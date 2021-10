Antisemitismus in Hotel: Fall Ofarim zieht weitere Kreise

Eine Kette mit Davidstern-Anhänger um den Hals des Musikers Gil Ofarim war wohl der Auslöser. Über Instagram berichtete Ofarim am Dienstag von einem antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel. Er sei von einem Mitarbeiter dazu aufgefordert worden sein, seine Davidstern-Kette abzunehmen – erst dann dürfe er einchecken, so der Musiker. Von der Polizei heißt es, dass der Hotelmitarbeiter mittlerweile beurlaubt wurde. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigte sich in einem BR-Interview bestürzt über den Vorfall – und er ist damit nicht der einzige. Mittlerweile ermitteln auch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Hotelmitarbeiter zeigt Ofarim an

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat im Antisemitismus-Fall nun auch Ermittlungen aufgenommen. "Die Staatsanwaltschaft prüft die gegen den Mitarbeiter des Hotels erhobenen Vorwürfen", teilte ein Sprecher der Anklagebehörde mit. Außerdem sei eine Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung gegen den Hotelmitarbeiter eingegangen.

Nach bisherigem Stand liegen gegen den beschuldigten Hotelmitarbeiter keine rechtsgerichteten und antisemitischen Straftaten vor, so die Staatsanwaltschaft. Auch zu einer zweiten Person, die Gil Ofarim in seinem Video nennt, lägen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor.

Von der Polizeidirektion Leipzig heißt es, dass einer der Hotelmitarbeiter Gil Ofarim wegen Verleumdung angezeigt habe. Der Mann habe den Vorfall "deutlich abweichend geschildert", sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mitarbeiter habe zudem eine zweite Anzeige wegen Bedrohung gestellt, weil er über seinen Instagram-Account entsprechende Drohnachrichten erhalten habe.

Schuster fordert Aufklärung und Konsequenzen

"Ich weiß nicht, was die Mitarbeiter geritten hat. Aber heere Motive kann ich dahinter nicht erkennen", sagte Schuster, der in Würzburg wohnt. Er habe keinerlei Zweifel an den Aussagen von Ofarim. Ein Vorfall, der dringend aufgeklärt werden müsse und Konsequenzen fordere, sagt Schuster. Für ihn sei es gerade in dem Fall umso unverständlicher, als sich das Hotel in Leipzig in unmittelbarer Nähe zu einer jüdischen Gemeinde befinde – "ich kann mir also nicht vorstellen, dass der Mitarbeiter nicht weiß, was eine jüdische Einrichtung ist", so Schuster.

Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung "entsetzt"

Auch Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, zeigte sich bestürzt. Er sagte: "Dass ein Mensch in der Öffentlichkeit einer gut besuchten Hotellobby antisemitisch diskriminiert und angefeindet wird, entsetzt mich." Felix Klein sprach dem Musiker seine Anteilnahme und Solidarität aus. "Es ist gut und wichtig, dass er diesen inakzeptablen Vorgang öffentlich gemacht hat", so Klein.

Zuspruch und Solidarität "ein gutes Zeichen"

Auch in den soziale Medien bekam Gil Ofarim viel Zuspruch, viele stellten sich auf seine Seite. Vor dem Leipziger Hotel zeigten sich am Dienstagabend Hunderte mit dem Musiker solidarisch. "Ein gutes Zeichen", findet Josef Schuster, "aber schlimm, dass es eines solchen Zeichens bedarf." Es gehe schließlich nicht um die Frage des Zuspruchs, sondern darum, dass es zu antisemitischen Vorgängen nicht erst kommen dürfe – das könne und lasse sich nicht aufwiegen.

Auch Felix Klein appellierte an die Bevölkerung: Neben der nötigen Aufarbeitung des Vorfalls, auch durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, seien "wir alle" gefragt, jüdischem Leben mehr Aufmerksamkeit zu widmen und vor allem im Alltag Solidarität zu zeigen.

Ofarim: "Dass es so hohe Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht"

Ofarim sagte dem ARD-Magazin Brisant: "Dass es so hohe Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin gleichzeitig auch sehr dankbar, dass es nicht unterging und dass es die Gesellschaft mitkriegen kann. Ich hoffe, dass sich diesmal auch etwas ändern kann." Antisemitismus habe er als Sohn eines israelischen Vaters schon häufig erlebt. Ob er Anzeige gegen die Mitarbeiter des Hotels stelle, habe er noch nicht entschieden.

Hotel äußert sich besorgt über Antisemitismus-Vorwürfe

Das betroffene Hotel "Westin Leipzig" äußerte sich besorgt über den Bericht des Musikers. Wie ein Sprecher erklärte, nehme man Ofarims Vorwürfe extrem ernst und versuche den Sänger zu kontaktieren, um herauszufinden, was passiert sei. Ziel sei es, alle Gäste und Mitarbeiter unabhängig von ihrer Religion einzubeziehen, zu respektieren und zu unterstützen.

Wie Gil Ofarim den Vorfall beschreibt

In einem knapp zwei Minuten langen Video erzählt Gil Ofarim von dem Vorfall: Demnach sei am Hotelempfang wegen technischer Probleme eine lange Schlange entstanden. Ofarim sagte, er habe sich eingereiht – mit seiner Davidstern-Kette um den Hals. "Das steht mir zu. Mache ich schon mein Leben lang", sagte Ofarim im Video. Immer wieder seien Personen vorgezogen worden.

Als er nach 15 Minuten an der Reihe gewesen sei, habe er gefragt, was das solle. Der Hotelmitarbeiter habe ihm die Antwort gegeben: "Um die Schlange zu entzerren", dabei habe Ofarim ja selbst darin gestanden. Daraufhin habe "irgendeiner aus der Ecke" gerufen, dass er seinen Stern einpacken solle. Auch der Hotel-Mitarbeiter habe gesagt: "Packen Sie Ihren Stern ein." Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden. Während des Nationalsozialismus wurde der Davidstern den Juden als Stigma ("Judenstern") aufgezwungen.