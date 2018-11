Zentralrat der Muslime: "Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft"

"Wir haben ein phantastisches Grundgesetz, und auf dieser Basis müssen wir uns bewegen, was Partizipation, was Gleichstellung und Teilhabe der muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland angeht", sagte Aiman Mazyek im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

"Lassen uns nicht auseinander dividieren"

Was die Integration von Muslimen in der Gesellschaft angehe, laufe bereits sehr vieles sehr gut, betonte Mazyek. Viele würden sich auch auf der Straße "für Demokratie, für die Freiheit, für unsere Werte" einsetzen. Bei den "unteilbar"-Demonstrationen etwa seien auch viele Muslime dabei gewesen.

"Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir lassen uns nicht von den Ewiggestrigen, von Extremisten, übrigens auch muslimischen Extremisten, auseinander dividieren."

Islamfeindlichkeit und Extremismus

Zu Moscheen, in denen der Hass auf die deutsche Demokratie gepredigt wird, sagte er: "Die haben in unseren Reihen sowieso nichts zu suchen. Die sind auch keine Mitglieder unserer Religionsgemeinschaften."

Man müsse "Menschen, die vielleicht meinen, dass das der richtige Weg ist, für uns gewinnen". Dafür müsse die islamfeindliche Stimmung im Land abgebaut werden, denn die sei Wasser auf die Mühlen von Islamisten. Diese würden den Muslimen suggerieren, Deutschland sei gegen sie.

"Was natürlich gelogen ist und nicht stimmt. Die Mehrheit ist ganz anderer Meinung und steht zusammen. Und diesen Nährboden müssen wir absaugen und bekämpfen."