Zentralrat der Muslime: "Langfristig keine ausländischen Imame"

Mazyek äußerste in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst, er wolle auf längere Sicht ausländische Imame in deutschen Moscheen vermeiden.

"Ich will lang- und mittelfristig auch keine Imame aus dem Ausland mehr."

Staat und Moschee-Gemeinden sollen Kosten teilen

Um dies zu ermöglichen, würden aber Übergangsregelungen benötigt. Mazyek schlug ein "duales Modell" vor, "wonach Religionslehrer zu 50 Prozent in einer Schule, zu den anderen 50 Prozent in der Gemeinde arbeiten - getrennt finanziert". Die Kosten für den Stellenanteil an der Schule trage dann der Staat, den anderen übernähmen die Moschee-Gemeinden, so Mazyek.

"Das würde Übergänge schaffen und gleichzeitig die Neutralität des Staates gewährleisten."

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland sieht bei der Ausbildung von Imamen auch die Politik gefordert. So müsse festgelegt werden, "wie und dass die Imam-Ausbildung in Deutschland organisiert und finanziert werden soll".

Imame aus dem Ausland wegen fehlender Finanzen

Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Organisation und Finanzierung muslimischer Gemeinden zu einem Schwerpunkt der Deutschen Islam Konferenz machen, die am Mittwoch zum vierten Mal stattfindet. Vor allem wegen fehlender Finanzen greifen viele deutsche Moscheen auf Imame aus dem Ausland zurück. Beim größten Moschee-Verband Ditib, der verbunden ist mit der türkischen Religionsbehörde, werden Imame aus der Türkei entsandt.

Seehofer gab im Vorfeld bekannt, er wolle die deutschen Muslime in ihrer Vielfältigkeit mit den Instrumenten seines Ministeriums dabei unterstützen, "ihre deutsche und muslimische Identität zu stärken und die Identifikation mit ihrer deutschen Heimat zu fördern". In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) schreibt Seehofer auch:

"Die hier lebenden Muslime gehören zu Deutschland."

Die muslimischen Gemeinschaften sind in Deutschland anders als die Kirchen in der Regel nicht als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt, was ihnen den Einzug von Steuern ermöglichen würde.

Stichwort: Deutsche Islamkonferenz

Die Deutsche Islam Konferenz wurde 2006 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) als Forum für den Dialog zwischen Staat und Muslimen ins Leben gerufen. Anders als mit der evangelischen und der katholischen Kirche sowie dem Zentralrat der Juden existierten bis dahin keine Verträge zwischen der muslimischen Gemeinschaft und dem Staat, die beispielsweise das Recht auf Religionsunterricht an Schulen, die Arbeit eigener Wohlfahrtsverbände oder den Einzug von Steuern für die Finanzierung von Gemeindearbeit regeln.