Zentralrat der Juden: Adidas muss sich von Kanye West trennen

Der Protest wegen der antisemitischen Äußerungen des US-amerikanischen Rappers Kanye West wird immer lauter - und richtet sich auch gegen Unternehmen, die mit dem Musiker Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Jetzt hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, den Sportartikel-Hersteller Adidas aus Herzogenaurach aufgefordert, seine Geschäftsbeziehungen zum US-Rapper Kanye West (45) zu beenden. "Adidas muss seine Zusammenarbeit mit Kanye West umgehend einstellen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Entgleisungen des Rappers sind "unerträglich"

"Die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers sind für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich", so Schuster. Er fügte hinzu: "Als deutsches Unternehmen erwarte ich schlichtweg von Adidas eine klare Haltung, wenn es um Antisemitismus geht. Unternehmerische Interessen dürfen dabei nicht im Vordergrund stehen."

Adidas und Kanye West bringen seit 2015 unter dem Label "Yeezy" zusammen Mode auf den Markt - bisher ein Milliardengeschäft für den Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach.