Medienbericht: Endlager für Atommüll steht frühestens 2046

Deutschland wird sich erst deutlich später als bislang angenommen auf einen Standort für die Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll festlegen. Entsprechende Spekulationen und Berichte hat am Donnerstag das Bundesumweltministerium bestätigt. Der Zeitplan sei von Beginn an sehr ambitioniert gewesen, heißt es bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Schon bei den ersten Schritten habe man gesehen, dass es einfach länger dauere. "Die Sicherheit steht einfach im Vordergrund."

Frühestens 2046 steht der Standort für ein Endlager

Jetzt zeigt ein Bericht in der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung (SZ), dass es dabei um mindestens 15 zusätzliche Jahre geht. Dem Artikel zufolge wird frühestens im Jahr 2046 festgelegt werden, wo das Atommüll-Endlager hinkommt. Bislang war von den Behörden das Jahr 2031 angepeilt gewesen.

Die SZ berichtet von zwei Szenarien, die in einem internen Papier der BGE diskutiert würden. Das schnellere Szenario sieht die Festlegung bis 2046 vor; das langsamere Szenario geht sogar von einer Entscheidung erst im Jahr 2068 aus. Die Auswertung geologischer Daten und auch die Entwicklung der nötigen Methoden verlangten mehr Zeit, sagte BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz der Zeitung. Der Aufwand habe sich sukzessive ergeben.

Ministerium: Endlager bis 2031 wäre überraschend gewesen

Das Bundesumweltministerium hatte am Donnerstag erklärt, ohne allerdings neue Zeitansätze zu benennen: Das Verfahren zur Standortsuche könne "unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an die Auswahl des Standortes mit der bestmöglichen Sicherheit nicht bis zum Jahr 2031 abgeschlossen werden". Diese Zielmarke steht eigentlich im eigens für den Prozess geschaffenen Standortauswahlgesetz.

Es sei dem Gesetzgeber damals wichtig gewesen, dass mit dem Verfahren zügig begonnen werde, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. "Dies war der Hintergrund, dass bei der Novelle des Standortauswahlgesetzes im Jahr 2017 die Jahreszahl 2031 nicht gestrichen wurde." Die Endlagerkommission habe 2016 für das Standortauswahlverfahren eine große Spannbreite für den Zeitbedarf abgeschätzt. "Überraschend wäre es daher gewesen, wenn die aktuelle Terminplanung 2031 hätte bestätigen können."

1.900 Behälter mit hochradioaktivem Atommüll

Insgesamt geht es um etwa 1.900 Behälter mit stark radioaktiv strahlendem Müll, die in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen der Atomstrom-Produktion angefallen sind. Sie werden rund 27.000 Kubikmeter Atommüll enthalten. Im Optimalfall soll das Endlager für hunderttausende Jahre Schutz vor der Strahlung bieten. Der in den 1970er-Jahren von der Politik bestimmte Endlager-Standort Gorleben war nach jahrzehntelangen Protesten zurückgezogen worden. Die neue Suche soll jetzt transparenter ablaufen.

Nach zahlreichen Gesprächen, auch mit der Bevölkerung, wie es heißt, ist die Zahl der Gebiete, die als Endlager in Deutschland in Frage kommen, mittlerweile auf 90 eingegrenzt worden. Das umfasst allerdings immer noch mehr als die Hälfte des Bundesgebietes. In einem nächsten Schritt, der Sicherheitsuntersuchungen einschließt, soll die Zahl der denkbaren Standorte auf ungefähr zehn reduziert werden. Das werde "einige wenige Jahre" brauchen, so BGE-Sprecherin Monika Hotopp. Teilweise müssten dafür auch noch die wissenschaftlichen Methoden erarbeitet werden.

Bisher weltweit kein einziges Endlager

Derzeit lagert hochradioaktiver Atommüll in 16 sogenannten Zwischenlagern - ähnlich wie auch in allen anderen Ländern, die Atomkraft nutzen. Bislang gibt es weltweit kein einziges offizielles Endlager für den gefährlich strahlenden Müll.

Am Freitag hat der Bundestag beschlossen, dass die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland noch einige Monate länger laufen dürfen als bislang festgelegt.

Mit Informationen von AFP und dpa.