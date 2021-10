Zeitumstellung: Ab Sonntag gehen die Uhren anders

Mancher, der am 31. Oktober morgens aufwacht, muss erst einmal nachdenken: "Wieviel Uhr ist es jetzt eigentlich?" Die Zeit wurde in der Nacht umgestellt, soviel ist den meisten klar. Aber in welche Richtung? Ein Stunde vor oder zurück?

Zweimal im Jahr dieselbe Frage

Scherzkekse raten: "Kauf Dir eine Funkuhr." Damit haben sie nicht einmal unrecht. Denn am 31. Oktober, pünktlich um drei Uhr morgens, wird bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig die hochgenaue Atomuhr auf Winterzeit umgestellt.

Der Langwellensender, den alle Funkuhren empfangen, sendet an diese dann die "neue Zeit", und die Uhren springen zurück auf zwei Uhr.

Eselsbrücken helfen beim Umstellen der Uhr

Wer seinen alten Wecker behalten will, kann sich aber auch mit einer Eselsbrücke behelfen:

"Im Sommer stellt man die Gartenmöbel 'vor' die Tür, da wird die Uhr um eine Stunde 'vorgestellt'. Im Winter stellt man die Gartenmöbel 'zurück' in den Schuppen und die Uhr auch um einen Stunde 'zurück'." Eselsbrücke fürs Uhrumstellen

Darum ist die Umstellung auf die Winterzeit im Herbst auch durchaus angenehm: Der Tag der Umstellung hat durch das Zurückstellen 25 Stunden – und das Mehr an Zeit nutzen viele dann auch für mehr Schlaf am Sonntagmorgen.

Zeitumstellung ist umstritten - vor allem bei Deutschen

2018 startete die EU-Kommission eine Online-Befragung zur Zeitumstellung. Insgesamt 4,6 Millionen Europäer nahmen teil. Die meisten davon waren allerdings Deutsche: rund 3 Millionen. In vielen anderen EU-Ländern spielt das Thema offenbar weniger eine Rolle.

Dafür war das Ergebnis umso eindeutiger: 84 Prozent der Teilnehmer forderten eine Abschaffung. Auch das EU-Parlament hat im März 2019 mit einer großen Mehrheit für ein Ende der Zeitumstellung gestimmt. Die Umsetzung könnte allerdings womöglich ein Riesenchaos verursachen.

Zeitumstellung: EU-einheitliche Regelung vereinfacht vieles

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und wieder zurück ist in der EU seit 2002 einheitlich geregelt. Das erleichtert vieles: Wer zum Beispiel mit dem Zug von einem EU-Land ins andere fährt, der muss nicht lang herumrechnen. Überall, innerhalb der drei Europäischen Zeitzonen, herrscht dieselbe Uhrzeit, und auch die Zeitumstellung findet überall gleichzeitig statt.

Sollte diese nur in einem Teil der Länder Europas abgeschafft werden, dann droht ein Zeitzonen-Flickenteppich. Darum haben EU-Parlament und EU-Kommission beschlossen, auf jeden Fall eine einheitliche Regelung zu finden.

Aber weder die Bürger, noch die Parlamente sind sich einig bei diesem Thema. Die einen sind dafür, die "ewige" Sommerzeit einzuführen – dann wäre es im Winter abends länger hell. Das wünschen sich beispielsweise viele Polen, damit die langen polnischen Winternächte zumindest eine Stunde später anfangen. In Finnland, den Niederlanden und Dänemark hingegen ist wohl jeweils die Mehrheit für die Rückkehr zur alten Normalzeit, die der Winterzeit entspricht.

Schlafforscher gegen Zeitumstellung

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e.V. hat im Juli 2018 ein Positionspapier herausgegeben, das gegen die Umstellung argumentiert.

"Durch die Umstellung auf die Sommerzeit [kommt es] zu einem Schlafmangel, der sich zudem meist erst in der Nacht von Sonntag auf Montag auswirkt. Die Folgen können neben Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeit eine vermehrte Unfall- und Fehlerhäufigkeit sein. (…) Die DGSM spricht sich daher für die konstante Beibehaltung der Normalzeit (Winterzeit, MEZ) aus." Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e.V.

Es gibt auch Stimmen für die Zeitumstellung

Befürworter der Zeitumstellung argumentieren, dass sich in Deutschland auch niemand bei einem Griechenlandurlaub beschwere. Das Land liegt in einer anderen Zeitzone und damit sei die Reise auch mit einer Stunde Zeitverschiebung verbunden.

Außerdem sei durch Winter- und Sommerzeit immerhin sichergestellt, dass zu jeder Jahreszeit der Tagesablauf auch bei Tageslicht stattfinde. Licht am Wintermorgen kombiniert mit Sonnenstunden nach Feierabend im Sommer – das gibt es nur, wenn die Menschen einmal im Jahr auf eine Stunde Schlaf verzichten.