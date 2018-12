Zeitumstellung: Abwarten - und weiterdrehen

Von dem Elan, den EU-Kommissionspräsident Juncker noch im Spätsommer an den Tag gelegt hatte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen herrscht zwischen den EU-Staaten inzwischen ziemlich viel Ratlosigkeit. Einig sind sie sich, dass es kein Zeitchaos, keinen Flickenteppich in Europa geben soll. Die große Debatte beginnt aber bei der Frage: Gilt künftig das ganze Jahr über die Sommerzeit oder wählt man die Winterzeit, sprich die eigentliche "Normalzeit".

Heute keine Entscheidung

Da sich vorab weder für das eine noch das andere eine ausreichende Mehrheit fand, werden die zuständigen Minister heute - anders als von der EU-Kommission gewünscht - keine Entscheidung fällen.

Je nachdem, welche man wählt, gibt es vor allem in den Ländern am Rand ein Problem. Bei ewiger Sommerzeit würde es im Westen Frankreichs oder Spaniens im Winter unter Umständen erst gegen 10 Uhr vormittags hell, andersherum ginge im Sommer im Osten Polens oder der Slowakei bei ewiger Normalzeit schon mitten in der Nacht die Sonne auf.

Voraussichtlich vor 2021 kein Ende der Zeitumstellung

Stattdessen soll in den Ländern auf nationaler Ebene weiter beraten werden. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Die österreichische Ratspräsident hatte zuletzt angestrebt, im Jahr 2021 die Zeitumstellung zu beenden. Aber selbst dieser Termin scheint inzwischen in den Sternen zu stehen.