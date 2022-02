Zeitenwende im Bundestag

"Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents." Mit diesen Worten beginnt der Bundeskanzler seine Regierungserklärung, sie steht am Anfang einer Debatte, wie es sie noch nicht oft in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Ein entschlossener Olaf Scholz geißelt mit fester Stimme die Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit Wladimir Putins, der einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen habe, der durch nichts und niemanden zu rechtfertigen sei. "Darf Macht das Recht brechen?", fragt der Kanzler. Die Frage ist rhetorisch, denn die Antwort lautet nein.

Scholz: "Wir sind in einer neuen Zeit"

Wie nun umgehen mit diesem Wladimir Putin? In seiner Regierungserklärung gibt der Kanzler einige Antworten, und alle haben es in sich. Da ist zum einen die Kehrtwende der Bundesregierung, die jetzt letale Waffen in die Ukraine, ein Kriegsgebiet, liefert. Das hatte sie bis zuletzt kategorisch ausgeschlossen. Aber: "Mit dem Überfall auf die Ukraine sind wir in einer neuen Zeit", sagt Scholz. Man hört in der Ferne den ehemaligen SPD-Verteidigungsminister Peter Struck leise lächeln: Die Freiheit Deutschlands wird nun in der Ukraine verteidigt.

Fazit: Dieser Tag brachte einige neue Erkenntnisse und eine deutliche Neuausrichtung in der deutschen Politik.

Neu I: Waffenlieferung an die Ukraine

Deutschland habe eine klare Antwort gegeben auf die neue Realität, die Putin geschaffen habe, sagt Scholz. Im Plenum brandet bei diesen Worten Applaus auf, besonders laut klatschen Abgeordnete der Union, als Scholz noch einmal bekräftigt: "Wie Sie wissen, haben wir entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird." Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen nennt die Entscheidung eine Korrektur der bisherigen Linie, und er nennt sie richtig. Allerdings schränkt er ein: "Ob die Entscheidung gut ist, das weiß heute keiner."

Neu II: Aufrüstung der Bundeswehr

Scholz hat aber noch einiges mehr im Gepäck. Er kündigt 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr an. Ein Sondervermögen, für das neue Schulden gemacht werden müssten, worauf der Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) Scholz umgehend hinweist. Merz allerdings bietet die Zusammenarbeit der Union an: eine umfassende Unterstützung bei der Ertüchtigung der Streitkräfte. Es geht um Ausrüstung und Aufrüstung. An der Seite des Kanzlers stehen sein Vizekanzler Habeck (Grüne) und sein Finanzminister Lindner (FDP), auch das bemerkenswert. Lindner nämlich ist der Lordsiegelbewahrer eines Haushalts, der der Schuldenbremse ab 2023 wieder Geltung verschaffen soll. Lindner betont daher auch, dass der Verteidigungshaushalt unter Achtung der Schuldenbremse Jahr für Jahr erhöht werden soll.

Lange Jahre des Kaputtsparens der Bundeswehr aber ließen sich nicht dadurch ungeschehen machen. Für das notwendige Material und die Technik brauche es das 100-Milliarden-Sondervermögen, das wiederum im Grundgesetz abgesichert werden muss. Damit werde deutlich gemacht, erklärt Lindner, dass es nur für die Bundeswehr, sprich die Stärkung der Bündnisfähigkeit Deutschlands, gedacht ist.

Neu III: Union an der Seite der Ampel

Es sind bemerkenswerte Volten, bemerkenswerte Aussagen, die die Debatte prägen. Friedrich Merz, der Oppositionsführer von der Union, lobt den Kanzler für seine Regierungserklärung und bietet Unterstützung und Zusammenarbeit an. Die braucht die Ampelregierung auch: Wenn sie für das Sondervermögen das Grundgesetz ändern will, geht das nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundestags. Aus der Großen Koalition der letzten Jahre scheint in diesen Zeitenwende-Zeiten eine Riesengroße Koalition zu werden.

Neu IV: Neue Flüssiggas-Terminals

Putins Krieg, wie ihn unisono Scholz, Baerbock und viele andere im Plenum nennen, hat aber noch etwas anderes bewirkt. Stichwort: Energiesouveränität. Ein maximaler Ausbau der Erneuerbaren Energien, die Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas, wird angestrebt. FDP-Chef Christian Lindner spricht von "Freiheitsenergie". Scholz wiederum kündigt an, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel Terminals für Flüssiggas (LNG) zu bauen. "Wir werden umsteuern, um unsere Importabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten zu überwinden", ruft Scholz den Abgeordneten zu. Allerdings könnten eine Folge dieses Kurswechsels höhere Energiepreise sein, weil LNG teurer als russisches Erdgas ist.

Alles beim Alten bei der AfD

Bei aller Einigkeit in dieser historischen Debatte, in diesen Zeitenwende-Zeiten, eines bleibt gleich: die Sonderrolle der AfD. Zwar erkennt Fraktionschefin Alice Weidel an, dass Russland diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Gleichzeitig aber konstatiert sie eine Mitschuld des Westens, der die Ukraine mit falschen Versprechungen einer Nato-Mitgliedschaft in einen Krieg gelockt habe. Deutschland hingegen sei ein Leichtgewicht geworden, eine "heruntergewirtschaftete Armee und eine marginalisierte Rüstungswirtschaft" seien ein Erbe von 16 Jahren Merkel. Die AfD bleibt sich in ihrer Abscheu der Altkanzlerin treu.

Neu V: Linkspartei wendet sich von Putin ab

Zeitenwende dann noch einmal - überraschenderweise. Die Vorsitzende der Links-Fraktion Amira Mohamed Ali bekennt: "Wir haben als Linke die Absichten der russischen Regierung falsch eingeschätzt – Putin muss aufgehalten werden." Applaus für diese Selbsterkenntnis bekommt sie dafür, aus den eigenen Reihen und von einigen Abgeordneten der Union. Sarah Wagenknecht, bis vor kurzem eine glühende Verteidigerin Putins, sitzt in einer der hinteren Reihen, sie sieht erschöpft aus, tippt die meiste Zeit in ihr Handy, klatscht aber auch. "In zehn Jahren werden wir diese Debatte im Deutschen Bundestag als historisch bezeichnen" hatte der Vizekanzler, Robert Habeck (Grüne), zu Beginn seiner Rede gesagt. Die Debatte ist bereits heute historisch.