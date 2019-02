"Zeitbomben": Kurden wollen IS-Kämpfer nicht ziehen lassen

Die Kurden in Nordsyrien wollen inhaftierte IS-Kämpfer nicht in ihre Heimatländer ziehen lassen. Abdulkarim Omar, ein ranghoher Vertreter der Kurden, bezeichnete die Häftlinge als "Zeitbomben". Zugleich appellierte er aber an die Heimatstaaten, sich für ihre Staatsbürger verantwortlich zu zeigen.

Nach Angaben Omars sitzen allein im kurdisch kontrollierten Nordsyrien 800 ausländische IS-Kämpfer ein. Hinzu kämen 700 Ehefrauen und 1.500 Kinder, die in Flüchtlingslagern untergebracht seien.

Gefangene warten auf Rückkehr nach Deutschland

US-Präsident Donald Trump hatte konkret Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgefordert, in Syrien gefangen genommene IS-Kämpfer aufzunehmen und vor Gericht zu stellen. Ansonsten würden sie freigelassen.

In kurdischem Gewahrsam in Nordostsyrien befindet sich nach Erkenntnissen der Bundesregierung derzeit eine mittlere zweistellige Zahl Deutscher, die für die Terrormiliz IS gekämpft haben sollen. Nach BR-Informationen sind darunter vereinzelt Männer und Frauen aus Bayern, die auf eine Rückkehr in ihre Heimat warten.

Kaum belastbare Informationen über Heimkehrer

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, die Kämpfer sollten möglichst im Nahen Osten vor Gericht gestellt werden. Eine Überführung nach Deutschland komme nur in Frage, "wenn das mit unseren Sicherheitsinteressen vereinbar ist". IS-Rückkehrer mit Kampferfahrung seien "potenziell hochgefährlich". Es gebe keinen Grund für überzogene Eile, jeder Einzelfall müsse sorgfältig geprüft werden.

Die Bundesregierung betont zwar, dass deutsche IS-Kämpfer grundsätzlich ein Recht auf Wiedereinreise haben. Außenminister Heiko Maas (SPD) nannte eine Rücknahme jedoch schwierig, solange eine strafrechtliche Verfolgung in Deutschland nicht gewährleistet sei. Dafür bräuchten die deutschen Behörden belastbare Informationen über die Heimkehrer. Und die sind nicht leicht zu bekommen.

Nur vereinzelt Prozesse gegen Rückkehrer

Laut Bundesinnenministerium sind rund 1.050 Personen seit 2013 aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dort den IS-Dschihadisten oder anderen Terrororganisationen anzuschließen. 200 Personen seien vermutlich ums Leben gekommen. Gegen jene Dschihadisten, die wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind, kommt es nur in Einzelfällen zu Prozessen.

Der Bayerische Verfassungsschutz zählt derzeit 22 Rückkehrer in Bayern. Nur bei sechs dieser Rückkehrer liegen laut Verfassungsschutz Erkenntnisse vor, dass sie wirklich in Syrien gekämpft haben.

Der Nachweis, was die Männer und Frauen in Syrien gemacht haben, ist schwierig. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln oft monatelang, ob die Ex-Dschihadisten für Terrorgruppen gekämpft und eine Ausbildung an der Waffe absolviert haben. Ermittler sind auf Zeugenaussagen, abgehörte Telefonate und die Auswertung von Handydaten angewiesen.