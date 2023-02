Mehr als 25.000 Tote - Sorge um Waisenkinder im Erdbebengebiet

WHO-Chef in Aleppo

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, traf unterdessen in Syrien ein. Er landete Samstagmittag am Flughafen der besonders schwer getroffenen Stadt Aleppo, wie die Staatsagentur Sana meldete. Demnach will er Krankenhäuser und Notunterkünfte besuchen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er habe zudem 35 Tonnen medizinischer Ausrüstung für die Erdbebenopfer mitgebracht. Ein weiteres Flugzeug mit medizinischem Gut soll demnach innerhalb der nächsten zwei Tage im Land eintreffen. Aleppo liegt im Nordwesten Syriens und wird von der Regierung in Damaskus kontrolliert. Ob Tedros auch Rebellen-Gebiete besucht, war zunächst unklar.

Auch UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths kam laut UN-Angaben am Samstag in Aleppo an. Geplant ist, dass er auch in die syrische Hauptstadt Damaskus sowie ins türkische Gaziantep reist.

Wut über mangelnde Hilfe in Syrien

Im von Rebellen kontrollierten Erdbebengebiet im Nordwesten Syriens wächst die Wut. Die Hilfsorganisation Weißhelme warf den Vereinten Nationen am Freitag Versagen bei ihren Hilfslieferungen vor. Die UNO habe ein "Verbrechen" an den Menschen dort begangen, sagte Weißhelm-Chef Raed Saleh der Nachrichtenagentur AFP unter Verweis darauf, dass UN-Organisationen seit Montag keine erdbebenspezifischen Hilfsgüter an die Überlebenden geliefert hätten. "Die UNO muss sich beim syrischen Volk entschuldigen", verlangte Saleh.

Ein zweiter UN-Hilfskonvoi hatte am Freitag den Nordwesten Syriens erreicht, berichtete ein Grenzbeamter der AFP. Der Konvoi mit 14 Lastwagen habe Hilfsgüter wie Solarlampen, Decken und andere Hilfsgüter transportiert, sagte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Paul Dillon, in Genf. UN-Generalsekretär António Guterres hatte den UN-Sicherheitsrat am Donnerstag aufgefordert, weiterer Grenzübergänge für die Lieferung von Erdbebenhilfe zu öffnen. Bisher ist nur der Grenzübergang Bab al-Hawa geöffnet. Der türkische Botschafter Sen betonte, dass die Türkei zwei weitere Grenzübergänge öffnen wolle. "Wir arbeiten daran", sagte er im Gespräch mit Bayern 2.