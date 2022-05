Zehntausende Kanaldeckel werden für G7-Gipfel versiegelt

Die "Protokollstrecke" führt vom Münchner Flughafen bis zum Tagungsort auf Schloss Elmau. 120 Kilometer auf der US-Präsident Joe Biden oder Bundeskanzler Olaf Scholz anreisen könnten. Denn eigentlich ist die Fahrt im Autokonvoi nur Plan B. Eigentlich sollen die Staats-und Regierungschefs mit Hubschraubern geshuttelt werden. Doch wenn das Wetter nicht mitspielt oder andere Probleme auftreten, braucht es eine Alternative und die geht per Auto. Die Sicherheitsbehörden stehen vor einer großen Herausforderung. Autobahnen, Bundesstraßen, Ortsdurchfahrten müssen gesichert werden.

Unter jedem Kanaldeckel kann Gefahr lauern

Wie beim letzten Gipfel 2015 werden jetzt wieder auf der gesamten Strecke Kanaldeckel versiegelt Seit einigen Tagen sind spezielle Trupps der bayerischen Polizei damit beschäftigt. Ein mittlerer fünfstelliger Bereich an Deckeln muss gesichtet und versiegelt werden, sagt Carolin Englert, die G7-Pressesprecherin der Polizei im BR24-Interview. Zigtausende Kanaldeckel müssen also bis Ende Juni auf der rund 120 kilometerlangen Strecke zugeklebt werden. Das Prozedere ist immer das gleiche: Der Kanaldeckel wird angehoben, eine Sichtkontrolle durchgeführt und schließlich wird er wieder verschlossen und zugeklebt. Das erfolgt mit einer Lötlampe. Damit wird ein weißes Siegel auf dem Gully aufgebrannt und die Öffnung somit verklebt. So kann die Polizei relativ einfach nachverfolgen, ob jemand versucht hat, die Gullys aufzumachen und zum Beispiel Sprengsätze oder Waffen darunter zu verstecken.

Anwohner bekommen Besuch von der Polizei

Weitere Beamte sind zur Zeit im Ortsgebiet von Partenkirchen, Klais, und Kaltenbrunn unterwegs. Rund 220 Haushalte sollen rechtzeitig informiert werden, neben Privatpersonen sind es auch Gewerbetreibende die Besuch von der Polizei bekommen. Einerseits um sie auf mögliche Sperrungen und Einschränkungen vorzubereiten. Andererseits um sie zu bitten, mögliche Gefahrenquellen wie Holzstapel, Mülltonnenhäuschen oder Briefkästen zu entfernen. Auch hier ist die Befürchtung, dass dies Verstecke für gefährliche Gegenstände sein könnten. Die Anwohner reagieren verständnisvoll, so das Resümee der Polizei nach den ersten Gesprächen. Auch wenn immer wieder der Aufwand für die drei Gipfeltage hinterfragt werde. Bereits 2015 haben die Anwohner die Prozedur und die Einschränkungen rund um den Gipfel miterlebt. Für sie ist es nichts mehr neues aber so mancher Bürger kann bei soviel Sicherheitsmaßnahmen nur den Kopfschütteln. Schon jetzt sind im bayerischen Oberland zahlreiche Polizisten unterwegs und es werden noch mehr. Laut bayerischen Innenministerium sollen es mindestens 18.000 Kräfte an den Gipfeltagen sein, die vom Flughafen bis zum Schloss im Einsatz sind. Die Beamte werden aus dem gesamten Bundesgebiet und aus vielen Dienststellen in Bayern extra für den Einsatz zusammengezogen.

Freie Fahrt für Politikertross

Kommt es wirklich zur Anreise der Politikprominenz im Autokonvoi wird das eine echte Belastungsprobe. Stundenlang kann es dann bei den An- und Abreisetagen (26.6 & 28.6) zu kompletten Sperrungen von Straßen kommen, heißt es schon jetzt von der Polizei. Auch eine Vollsperrung von Autobahnen ist angedacht, um größtmögliche Sicherheit zu gewähren. Die genaue Strecke wird von den Sicherheitsbehörden geheim gehalten aber rein geografisch gibt es nicht viele Möglichkeiten um nach Elmau zu kommen. An der "Protokollstrecke" ist dann auch mit einem hohen Personalaufwand an Sicherheitskräften zu rechnen. Allein um die Belastungen und Einschränkungen in Grenzen zu halten, hofft der Planungsstab auf gutes Flugwetter.