Zehntausende demonstrieren in Hongkong erneut gegen Regierung

Polizei kürzt Protestroute

Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, erlaubte die Polizei heute nur eine kürzere Marschroute für die Demonstranten. Sie wollte so verhindern, dass die Teilnehmer am Regierungssitz und Parlament vorbeiziehen. Trotzdem wurden dort zwei Meter hohen Barrikaden aufgebaut, auch eine Bank wurde aus Angst vor Krawallen abgeriegelt. Am Ende der Demonstration zogen einige Teilnehmer zum Regierungsviertel weiter.

Gestern waren in Hongkong noch Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich solidarisch mit der Polizei zu zeigen. Viele Demonstranten bekundeten dabei außerdem ihre Unterstützung für die Hongkonger Regierung. Etliche Demonstranten hatten Flaggen der Volksrepublik China dabei.

Waffenlager ausgehoben

Überschattet wurden die Demonstranten vom Fund eines Waffenlagers in einem Lagerraum einer Unabhängigkeitsgruppe. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben zwei Kilo Sprengstoff, Brandsätze, Säure und Waffen sicher. Drei Personen wurden festgenommen. Unklar ist, ob ein Zusammenhang mit den heutigen Protesten besteht. Die Unabhängigkeitsgruppe erklärte, sie habe nichts von dem Sprengstoff gewusst.

Seit der Rückgabe der früheren britischen Kolonie 1997 an China wird Hongkong autonom in eigenen Grenzen regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. Immer mehr Bürger fühlen sich aber von Pekings Einfluss bedroht.