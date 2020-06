Tod von George Floyd: Massenproteste gegen Rassismus in den USA

In der Hauptstadt Washington versammelten sich die Demonstranten am Kapitol und am Lincoln Memorial. Ein Magnet der Demonstrationen war eine erst am Freitag zum "Black Lives Matter"-Platz benannte Kreuzung vor dem Weißen Haus. Viele Menschen hielten Schilder mit Aufschriften hoch wie "Stoppt Rassismus jetzt." Auch in New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia und Atlanta kam es zu Kundgebungen.

Die Hauptstadt wird zum Zentrum der Proteste

In Washington richten sich die Demonstrationen vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. Er hat Floyds Tod am 25. Mai mehrfach verurteilt und das Recht auf friedliche Proteste betont. Ihm wird jedoch vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und kaum Verständnis zu zeigen für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit im Land.

Ganz anders der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden: Er sprach den Demonstranten seine Unterstützung aus und versprach ihnen, sich künftig für Polizeireformen und gegen Rassismus zu engagieren. Es brauche "längst fällige konkrete Maßnahmen", um dem "systematischen Rassismus" in den USA ein Ende zu bereiten, forderte Biden in einem Gastbeitrag in der "Los Angeles Times". George Floyd dürfe nicht nur einfach ein weiterer Hashtag werden, schrieb Biden auf Twitter. "Wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen wirkliche Polizeireformen, um sicherzustellen, dass das nie wieder passiert."