Lawinenabgang in Reutte in Tirol

Im Bereich des Alpenhotels Ammerwald in Reutte in Tirol hat es erneut einen Lawinenabgang gegeben. Das bestätigte die Polizei in Tirol soeben. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Alpinpolizei und Feuerwehr sind mit Hubschraubern und Suchhunden im Einsatz.

Die Rettungskräfte müssen den Angaben zufolge über eine Luftbrücke eingeflogen werden, weil die Zufahrtsstraße von Österreich wegen Lawinengefahr gesperrt ist. Ob Personen verschüttet wurden, sei derzeit noch unklar, so die Polizei.

Erst in der Nacht zum Donnerstag war zwischen Reutte und Oberammergau eine Lawine abgegangen.