Zehn-Sekunden-Grabsch-Urteil: Große Empörung im Netz

Der Übergriff soll weniger als zehn Sekunden gedauert haben - deshalb sprach ein Gericht in Rom einen Mann frei. Der Schulhausmeister soll einer 17-jährigen Schülerin laut einem italienischen Medienbericht auf einer Treppe in die Hose gefasst und ihr Gesäß berührt haben.

"Kurzes Begrapschen" und "10 Sekunden" - unter diesen Stichworten kritisieren zahlreiche Italienerinnen und Italiener in den sozialen Medien seit einigen Tagen die Entscheidung des Gerichts.

Twitter-Videos zeigen: So lang sind zehn Sekunden

Die Empörung ist groß. Bei Instagram und Tiktok posten Menschen Videos, um zu zeigen, wie lang eine "palpata breve" (deutsch: kurzes Begrabschen) sein kann. Gekennzeichnet sind die Posts mit dem Hashtag #10secondi (deutsch: zehn Sekunden).

Eine Stoppuhr läuft, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und intime Bereiche ihres Körpers berühren - oder berühren lassen. Den Anfang machte der für seine Rolle in "The White Lotus" bekannte italienische Schauspieler Paolo Camilli. Ihm folgte die international bekannte Influencerin Chiara Ferragni. Viele Nutzer der sozialen Netzwerke machen sich in den kurzen Clips darüber lustig, dass es nicht als strafbare Belästigung gilt, wenn die Berührung weniger als zehn Sekunden dauert. Zudem kam es zu Demonstrationen und Protesten.