08.02.2019, 19:42 Uhr

Zehn Jugendfußballer sterben bei Brand in Brasilien

Eine Feuer-Tragödie mit zehn Toten hat am Freitag Brasiliens Fußball in tiefe Trauer gestürzt. Beim Brand in einem Schlafsaal des Spitzenclubs Flamengo Rio de Janeiro sind zehn Jugendspieler ums Leben gekommen.