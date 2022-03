Zehn Jahre nach der Troika: So geht es Griechenlands Rentnern

Vor zehn Jahren forderte die Troika erstmals Rentenkürzungen in Griechenland. Es war nur der Auftakt zu einer Reihe von Kürzungsrunden, die für die Rentnerinnen und Rentner schmerzhaft waren. Heute, zehn Jahre danach, haben viele ältere Menschen im Land Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Und die Probleme der Rentenkasse sind noch nicht gelöst.

Rente: Wichtigste Säule des Sozialsystems in Griechenland

Die Folgen der Rentenkürzungen sind schmerzhaft in einem Land, in dem die Rente bis heute wichtigste Säule des Sozialsystems ist. In Griechenland gibt es keine Sozialhilfe, kein BAföG und Berufseinsteiger verdienen wenig. Jetzt aber muss ein Fünftel aller Rentnerinnen und Rentner mit weniger als 500 Euro im Monat auskommen.

Dimitrios Andreadakis, Chef der Allgemeinen Griechischen Rentnergewerkschaft, sagt: "Es herrscht Armut unter einer großen Masse älterer Rentner, (...) da gibt es schwerwiegende Probleme. Aber auch alle, die etwas mehr bekommen, sind in Schwierigkeiten, weil es hier keinen einzigen Rentner gibt, der mit seinem Geld nicht auch versucht, die Familie seiner Kinder zu unterstützen.

Länger arbeiten für weniger Rente

Laut Zahlen der OECD ist in Griechenland durch die Kürzungen seit 2012 das Rentenniveau der Durchschnittsverdiener von rund 80 auf 51 Prozent gesunken. Gleichzeitig hat die Regierung, noch unter Ministerpräsident Alexis Tsipras, das Renteneinstiegsalter erhöht. Anfang der 2000er Jahre konnten die Griechen noch mit 57 Jahren in den Ruhestand. Jetzt liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter bei 67 Jahren.

Armutsrisiko auch bei jungen Familien

Gelöst hat das die Schwierigkeiten der griechischen Altersversorgung aber nicht. Einerseits, sagt Platon Tinios, Wirtschaftswissenschaftler und Rentenexperte der Universität Piräus, hätten aktuell in Griechenland junge Familien mit Kindern das größte Armutsrisiko.

Andererseits seien die Renten nach wie vor eine Riesenbelastung für die öffentlichen Kassen. "Das Problem mit den Renten ist, dass sie aus der Wirtschaftsleistung bezahlt werden", so Tinios. "Die Ausgaben für die Renten in Griechenland sind in absoluten Zahlen zurückgegangen, wegen der Rentenkürzungen. Aber die Wirtschaftsleistung ist halt ebenfalls gesunken." Ein Teufelskreis, den Griechenland durch mehr Wachstum nach der Covid-Krise durchbrechen will.