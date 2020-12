Zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling: Frust in Tunesien

Zehn Jahre ist es her: Um ein Zeichen gegen staatliche Willkür zu setzen, zündete sich am am 17. Dezember 2010 der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst an. Nach seinem Tod gab es in Tunesien Massendemonstrationen. Der sogenannte Arabische Frühling verbreitete sich schnell - nicht nur in Nordafrika.

Tunesien gilt seitdem als das einzige Land in der Region, in dem die Revolution zu einem demokratischen Übergang geführt hat. Die Verfassung gilt als die modernste in der Arabischen Welt. Doch das Wort "Leuchtturm des Arabischen Frühlings" können viele in Tunesien nicht mehr hören. Seit dem Sturz von Langzeit-Präsident Ben Ali bleibt der demokratische Weg steinig und frustrierend.

Rückblende Dezember 2010

Mohamed Bouazizi wurde nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hatte er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnahm und ihn misshandelte, übergoss er sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin – und zündete sich an. "Schluss mit der Armut! Schluss mit der Arbeitslosigkeit!" schrie er dabei.

Die Selbstverbrennung Bouazizis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien in Tunesien Massendemonstrationen aus - und eine Revolution. Aktivisten aus der Zeit beschreiben Tunesien als Dampfkochtopf, der in die Luft flog, weil er zu lange unter zu großem Druck stand. Das Volk hatte die Nase voll – es flogen Steine, Flaschen und Molotowcocktails.

Das Regime schlug zurück: mit Gummiknüppeln, Tränengas und scharfer Munition. Als er sich in die Ecke gedrängt fühlte, versuchte der autokratische Langzeit-Präsident Zine el-Abidine Ben Ali zu beschwichtigen. Er hatte das Land zu einem Polizei- und Überwachungsstaat umgebaut: Folter, Brutalität und Intrigen gegen Journalisten und Oppositionelle gehörten zum System.

"Ja, ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden, den Arbeitslosen, den Demonstranten, den Politiker, und den, der mehr Freiheiten verlangt – ich habe euch verstanden." Zine el-Abidine Ben Ali, damaliger Präsident Tunesiens

Das Virus "Arabischer Frühling"

Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohamed Bouazizis, flüchtete Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Zuvor hatte es zahlreiche Tote und Verletzte durch Sicherheitskräfte gegeben. Das kleine Zwölf-Millionen-Einwohner-Land Tunesien war der Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings und das einzige Land, dem ein Regimewechsel und letztendlich ein anhaltender Demokratisierungsprozess gelang.

"Leuchtturm des Arabischen Frühlings", so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Mersch lebt seit rund zehn Jahren im Land, hat die Revolution hautnah miterlebt. Sie sagt, der politische Umbruch habe den Menschen vor allem Meinungsfreiheit gebracht.

"Allein die Tatsache, dass die Leute im Café auf einmal über Politik diskutiert haben. Das war unvorstellbar. Das ist undenkbar gewesen vorher. Die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik geredet haben." Sarah Mersch, Journalistin

Tiefe Enttäuschung zehn Jahre nach der Revolution

Trotzdem: Der Frust und die Enttäuschung sitzen heute bei vielen tief - vor allem in strukturschwachen Regionen wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohamed Bouazizi herkam. Die Stadt liegt in Zentral-Tunesien und hat rund 48.000 Einwohner. Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Die Stadt ist umgeben von Bergen und ist der größte Gemüseproduzent im Land. Hier lebt auch Issam, er ist arbeitslos. Issam sagt, seit der Revolution habe sich in Sidi Bouzid nichts verbessert - im Gegenteil, das Leben sei teurer und schwieriger geworden.

"Zehn Jahre Revolution... Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen: Arbeit, Freiheit, Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land, die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen, und der Rest verkauft Haschisch.” Issam aus Sidi Bouzid

In Würde hier leben, könne er nicht, sagt Issam. Es gebe nicht einmal einen Notarzt in Corona-Zeiten. In die Politiker in der Hauptstadt setzt er keine Hoffnungen mehr - sie machten nur falsche Versprechungen, findet Issam: "Ich bin 32 Jahre alt und habe keine Perspektive. Ich muss meine Mutter heute noch um Geld für einen Kaffee bitten. Mein Leben sieht so aus: Ich stehe morgens auf, dusche, dann gibt mir meine Mutter fünf Dinar. Ich gehe ins Café, hole mir einen Kaffee und beim Kiosk eine Flasche Wasser und sitze hier auf der Mauer der Stadtverwaltung bis Mittag. Dann gehe ich nach Hause und hänge an der Kreuzung bei uns im Viertel rum und schaue, wer vorbeikommt. Das ist alles, was ich habe."

Prekäre soziale Verhältnisse

Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit in Tunesien nach der Revolution höher als davor. In den vergangenen Monaten fanden in verschiedenen Orten des Landes Blockaden von Ölanlagen statt, Streiks und Demonstrationen. Es geht um Investitionen in die entlegenen Regionen des Landes und Arbeitsplätze. Junge, frustrierte Männer, ohne Aufgabe - das könne ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten.

In den ersten Jahren nach dem Arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben, zum Beispiel 2015 auf Besucher des Bardo-Museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sousse. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich - bis zur Pandemie.

Politischer Stillstand

Auch politisch ist Tunesien gelähmt: Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen politisch nicht voran, ständig wechseln Ministerpräsidenten - seit der Revolution neun Mal. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 zersplittert.

Die verfahrene politische Situation mache auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Bousselmi, Geschäftsführer der deutsch-tunesischen Industrie-und Handelskammer in Tunis: “Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Das Ganze schafft dann natürlich Herausforderungen für Unternehmen, die sagen: Wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da? Investoren können nicht warten: Kriege ich mein Grundstück in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren oder unter welchen Bedingungen? Der Investor hat die Auswahl zwischen mehreren Standorten und an einem Zeitpunkt X sagt er eben: Der, der mir am schnellsten das Beste zusagt, der kriegt den Zuschlag."

Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland: Frauenrechte

Schon vor der Revolution hatten Tunesiens Frauen im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen in der Region mehr Rechte. Seit den 50ern sind Frauen per Verfassung gleichberechtigt, dürfen legal abtreiben, die Polygamie ist abgeschafft. Die neue Verfassung, die als modernste in der sogenannten Arabischen Welt gilt, untermauerte das: So ist dort die geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ergebnis davon: etwa 30 Prozent Frauenanteil im Parlament. Zusätzlich gibt es Gesetze, die Frauen vor jeglicher Art von Gewalt schützen sollen. Das diskriminierende Erbrecht wird heiß diskutiert.

Das Problem sei, sagen viele, dass die Verfassung nicht umgesetzt, alte Gesetze nicht reformiert würden. Aber auch die Gesellschaft müsse sich verändern, betont Historikern Kmar Bendana: "Wir kommen nicht weiter - unsere Erfolge haben wir doch schon lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht - weil sich die Gesellschaft nicht bewegt, sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist, die patriarchalische Ordnung in Frage zu stellen - auch im Kopf der Frauen.”

Die Macht sozialer Medien

Tunesien lebt heute noch Widersprüche. Viele halten noch an einer traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter fest. Die tunesische Gesellschaft gilt in großen Teilen als konservativ. Das trifft im Alltag vor allem Frauen und sexuelle Minderheiten im Land - auch wenn heute offener über Themen wie Sex oder Homosexualität geredet werden kann. Zu den Präsidentschaftswahlen 2019 wollte sogar erstmals ein offen homosexueller Kandidat antreten. Trotzdem: Sowohl politisch als auch gesellschaftlich haben die Tunesier noch viele Baustellen zehn Jahre nach der Revolution.

Es gibt Entwicklungen, die eine Regierung nur schwer zurücknehmen kann. Die sozialen Medien sind eine davon, sie haben einen Großteil der Propaganda des Regimes entwaffnet. Im Endeffekt haben sie in Tunesien den politischen Umbruch sogar befeuert. Viele junge Nordafrikaner sind in dieser Zeit des politischen Umbruches geboren oder groß geworden. Es wird schwerer werden, ihnen die gewonnenen Freiheiten wieder abzunehmen. Der Frühling hat vielen die Angst vor einem übermächtigen Regime genommen.