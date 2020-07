Zehn Corona-Fälle in österreichischen Schlachthöfen

In mehreren österreichischen Schlachtbetrieben haben sich zehn Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Drei fleischverarbeitende Großbetriebe in Oberösterreich seien betroffen, meldete die "Kronen-Zeitung".

Situation nicht vergleichbar mit Deutschland

Sowohl Landwirtschaftsministerium als auch Gesundheitsministerium nahmen heute dazu Stellung und betonten, dass es sich in Österreich um kleinere Schlachthofbetriebe handle und die Situation nicht mit der in Deutschland verglichen werden könne. Zudem habe man vorsorglich Tests durchgeführt und nicht erst nach einem Ausbruch reagiert. Die Kronenzeitung zitiert eine Pressemitteilung der beiden Ministerien, in der betont wird, dass ein durchschnittlicher Schlachthof in Österreich 400 Mitarbeiter habe, in Deutschland seien es 8.000. Zudem seien die Mitarbeiter in den österreichischen Betrieben unter besseren sozialrechtlichen Bedingungen angestellt als in deutschen.

Zehn Infizierte festgestellt

Betroffen sind die Schlachtbetriebe in den Bezirken Wels-Land, Braunau und Ried. Fünf Covid-19-Infizierte seien nach Informationen der "Kronen Zeitung" im Betrieb im Bezirk Wels-Land gemeldet worden. Betriebsschließungen seien vorerst nicht geplant. Zuerst war von 12 Infizierten die Rede gewesen. Der Krisenstab des Landes korrigierte die Zahl am Nachmittag auf zehn. Im persönlichen Umfeld der Infizierten wurden 13 weitere Personen ebenfalls positiv getestet.

Österreich startet Tierschutzgipfel

Am Montag findet im österreichischen Gesundheitsministerium der erste Tierschutzgipfel statt. Das Hauptthema sind dabei die Tiertransporte und die Frage, wie sie schrittweise drastisch verkürzt und verringert werden können. Viermal im Jahr will sich der österreichische Tierschutzminister Rudi Anschober mit Vertretern der Tierschutzorganisationen, Behörden, Wirtschaft und der Politik austauschen und nach Lösungen im Bereich des Tierschutzes suchen.

Bayern sieht sich in Deutschland als Vorbild

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert für Deutschland eine Agrarwende nach bayerischem Vorbild. "Agrar-Ökologie statt Agrar-Kapitalismus", das könne ein Weg sein für die Zukunft, so hatte Söder für sein Anliegen geworben. Kritik kam dagegen vom Thüringer Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Söder habe mit seinem Vorschlag die Situation im Osten vergessen. "Die landwirtschaftlichen Betriebe in Ostdeutschland sind traditionell wesentlich größer als westdeutsche Kleinbetriebe", schrieb Hoff im Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich bin es leid, diese wichtigen Unternehmen, die unseren ländlichen Raum prägen und stützen, als Agrarkapitalismus denunzieren zu lassen."