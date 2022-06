Zecken wegen Klimawandel auf dem Vormarsch

Durch die KLimakrise wird es in zahlreichen Ökosystemen wärmer - und dadurch eröffnen sich Zecken größere Lebensräume. Mehr Zecken bedeutet auch mehr Infektionen. Außerdem verlängert sich die Zeckensaison, in der die winzigen Blutsauger Bakterien und Viren übertragen können.

Durch die Vermehrung der Zecken steigt die Zahl der Borreliosen: In den letzten fünf Jahren habe sich die Zahl der mit Borrelien infizierten Menschen verdoppelt, sagt Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin der Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg und des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Munich.

Zeckensaison startet früher

Bei vier bis sieben Grad wird der "Gemeine Holzbock", wie die in Bayern besonders verbreitete Zeckenart heißt, lebhaft und hungrig. Mit zunehmend milden Wintern verlängert sich seine "Jagdzeit", schon im Februar tauchen neuerdings die ersten Zecken auf.

Der "Gemeine Holzbock" unterscheidet sich kaum von seinen Vorfahren in grauer Vorzeit. Er liebt es feucht und warm und zieht sich, wenn es trocken ist, bei Bedarf in loses Laub und Büsche zurück. Dort kann er auch Jahre ohne Blutmahlzeit überleben.

Transport für Bakterien und andere Erreger

Dabei ist nicht die Zecke an sich das Gesundheitsproblem. Sie ist nur Zwischenwirt für Krankheitserreger: Neben Borrelien (Bakterien, die Borreliose auslösen) ist dies auch das FSME-Virus, Verursacher der Frühsommer-Meningoenzephalitis.

Biologie und Medizin nennen einen solchen Organismus Vektor: Er transportiert Erreger von einem Wirtsorganismus zu einem anderen - durch die Klimakrise in größerer Zahl. Wenn die Zecke sticht, um sich mit Blut von Mensch oder Tier zu versorgen, werden die Borrelien, die die Zecke im Darm mit sich trägt, aus dem Darm gelöst und aktiviert. Auch auf die Bakterien wirkt sich die Erwärmung aus: Die Borrelien selbst verändern sich, d.h. sie werden aktiver.

Das Robert Koch-Institut nennt Zecken die derzeit wichtigsten Vektoren für die Übertragung von Krankheitserregern auf Menschen und Tiere. Nur eine Bekämpfung der Klimakrise wird ihre Verbreitung eindämmen. Steht doch auch im Raum, dass nicht einheimische Zeckenarten die Wegbereiter für neue Krankheiten sein können.

Neue Zeckenarten kommen nach Deutschland

Denn zu heimischen Zeckenarten gesellt sich seit kurzem die Hyalomma-Zecke hinzu - eine Zeckenart, die eigentlich in wärmeren Regionen wie dem Balkan und dem Mittelmeerraum beheimatet ist und eingeschleppt wurde. Sie ist fünfmal so groß wie der "Gemeine Holzbock". Traidl-Hoffmann geht davon aus, dass sie deshalb auch mehr Borrelien in sich tragen kann. Genaue Zahlen dazu stehen jedoch noch aus.

Hyalomma-Zecken können aber auch Wegbereiter für in Deutschland noch nicht verbreitete Krankheiten sein: Sie können Zecken-Fleck-Fieber übertragen oder das sogenannte Krim-Kongo-Virus. Noch allerdings tritt die Erkrankung nur in abgelegenen Steppenregionen Zentralasiens und Afrikas auf.

Auch andere Krankheitsüberträger wie Malaria-Mücken wandern ein

Zecken sind in der Klimakrise in "bester Gesellschaft" mit anderem Getier: Claudia Traidl-Hoffmann nennt die Malaria-Mücke, die es in Europa bereits gibt. Der Malaria-Erreger, den sie übertragen kann, sei zum Glück hier noch nicht angesiedelt. Die asiatische Tigermücke wird gerade in der Rheinebene heimisch und könnte auch neue Viren weitergeben: das Dengue-Fieber ist ihre "Spezialität". Auch gab es in Deutschland bereits einen Fall von West-Nil-Virus-Übertragung; eine Erkrankung, die bisher als Tropenkrankheit eingestuft wurde.

Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise

Die Umweltmedizinerin Traidl-Hoffmann rät, bei Infektionen unklarer Ursache künftig durchaus vermehrt an tropische Erreger zu denken. Dazu brauche es allerdings noch einiges an Aufklärung und Information über planetare Gesundheit. Und zwar sowohl in der Ausbildung von Medizin-Studierenden als auch in jedem anderen Gesundheitsbereich. Schließlich müsse man verstehen, dass "alle Bereiche unserer Gesellschaft, unseres öffentlichen Lebens, aber insbesondere unserer Gesundheit durch die Klimakrise beeinträchtig sind."