Zankapfel Bürgergeld: Union will Gesetz blockieren

Wie die Abstimmung über das Bürgergeld ausgehen würde, war erwartbar. Wie die Debatte davor geführt werden würde dagegen nicht. Fake News, Arroganz, soziale Kälte – es hagelte Vorwürfe im 10-Sekundentakt. Die Aussprache im Bundestag dauerte rund anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden voller Vorwürfe und Polemik.

Das Ende von Hartz IV?

"Bye Bye Hartz IV" titelt die SPD-Bundestagsfraktion heute auf ihrer Homepage. Für die Sozialdemokraten ist das Bürgergeld ein Herzensprojekt. Die SPD leidet unter dem Erbe der Agenda-Reformen. Das Bürgergeld soll den jahrelangen innerparteilichen Streit über Hartz IV beenden. Dementsprechend hoch hängt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) das Vorhaben der Ampelregierung. Im Bundestag sprach er von der größten Sozialstaatsreform seit 20 Jahren.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Regelsatz für die künftigen Bürgergeld-Empfänger steigt – und zwar von 449 Euro auf 502 Euro im Monat. Immer zum Jahresanfang soll es außerdem an die Inflation angepasst werden. Neue Regeln für die Jobcenter sollen dafür sorgen, dass sich die Arbeitslosen stärker auf Weiterqualifizierungen konzentrieren, um langfristig Arbeit zu finden. Anfangs sollen die Jobcenter weniger Sanktionen verhängen als bisher. Das stört vor allem Union und AfD.

Reform mit Hindernissen

Der CDU-Sozialexperte Herman Gröhe kritisiert zudem die geplante Regelung zum Schonvermögen. Es sei nicht erklärbar, dass bei einer Bedarfsgemeinschaft mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern bis zu 150.000 Euro Vermögen geschützt seien, sagte er in der Debatte. Die "Ampel" gefährde damit "die Fairness in diesem Land", so Gröhe. Er warb deshalb im Bundestag dafür, zunächst nur die Regelsätze zum Jahreswechsel zu erhöhen und die komplette Reform zu einem späteren Zeitpunkt - und vor allem verändert – umzusetzen. Ein Vorschlag, den ursprünglich Unionsfraktionschef Friedrich Merz gemacht hat. Der allerdings heute darauf verzichtete, sich an der Debatte zu beteiligen. Er überlies das Feld den Arbeitsmarktexperten von CDU und CSU. Merz kündigte aber an, dass die unionsgeführten Bundesländer der Reform im Bundesrat nicht zustimmen werden.

Heil umwirbt Länder

Damit haben SPD, Grüne und FDP ein Problem. Sie brauchen für ihr Vorhaben die Zustimmung der Länder. Am Montag wird der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Gibt es dort für das Bürgergeld keine Mehrheit, will die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen. Arbeitsminister Heil hofft aber weiterhin, dass es dazu nicht kommen wird und signalisierte Gesprächsbereitschaft in Richtung Union: "Unsere Hand bleibt ausgestreckt."

Deutliche Worte für das Agieren von CDU und CSU fanden die Koalitionspartner des Arbeitsministers. Der Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel von der FDP sagte, es sei schizophren und unredlich, dass die Union behaupte, dass Menschen mit Bürgergeld künftig mehr Geld hätten als Geringverdiener. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, wandte sich direkt an Friedrich Merz und war dem Unionsfraktionschef vor, Vorurteile gegenüber Menschen zu schüren, die von Arbeitslosigkeit betroffen seien.

AfD und Linke kritisierten in ihren Redebeiträgen das Reformvorhaben der Bundesregierung, aus unterschiedlichen Richtungen allerdings. Die AfD sieht zu wenig Anreize, eine Arbeit aufzunehmen. Fraktionsvize Norbert Kleinwächter sagte, das Bürgergeld helfe künftig vor allem Menschen, die nicht willens seien zu arbeiten. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch stört sich dagegen vor allem daran, dass es aus seiner Sicht mit den Reformplänen nicht zu einer wirklichen Abkehr von Hartz-IV kommt.