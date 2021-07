Zahlreiche Vermisste in Japan nach Erdrutsch

Eine enorme Schlammlawine hat in der japanischen Küstenstadt Atami mehrere Wohnhäuser mit sich gerissen. Das Schicksal von rund 20 Menschen war zunächst ungewiss, wie japanische Medien am Samstag berichteten. Atami liegt rund 100 Kilometer südlich von Tokio. Bekannt ist der Ort an der Ostküste für seine heißen Onsen-Bäder.

Vermutlich mindestens zwei Todesopfer

Zwei Opfer des Unglücks wurden mit "Herz- und Atemstillstand" aufgefunden, hieß es. Diese Formulierung ist in Japan üblich, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Rettungskräfte suchten unterdessen nach weiteren Vermissten. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus und riefen rund 25.000 Haushalte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das Militär wurde um Unterstützung gebeten. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.

Warnung für Bewohner an der Pazifikküste

Im japanischen Fernsehen war zu sehen, wie eine massive schwarze Schlammwelle plötzlich von einem Abhang durch mehrere Häuser bricht und alles mit sich reißt. Auch an anderen Orten entlang der Pazifikküste wurden Bewohner gewarnt, sich vor anschwellenden Flüssen, Überflutungen und möglichen Erdrutschen in Sicherheit zu bringen. Die heftigen Niederschläge der letzten Tage führten auch zu Unterbrechung im Bahnverkehr. Der Betrieb von Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen zwischen Tokio und Shin-Osaka wurde für kurze Zeit unterbrochen.

Klimaerwärmung: Häufiger Starkregen und Erdrutsche in Japan

Im Zuge der globalen Klimaerwärmung verzeichnet Japan immer mehr starke Regenfälle, wodurch es auch immer öfter zu Erdrutschen kommt. In den zurückliegenden zehn Jahren gingen nach amtlichen Angaben jährlich im Schnitt fast 1.500 Erdrutsche in dem bergigen Inselreich ab - das sind fast doppelt so viele wie in den zehn Jahren zuvor.