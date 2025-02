Zahlreiche Tote nach Schüssen an Schule in Schweden

Durch Schüsse an einer Schule im schwedischen Örebro sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher sprach von "etwa zehn" Todesopfern.

Unter den Toten ist den Angaben zufolge vermutlich auch der mutmaßliche Täter. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass er allein gehandelt hat. Der Schütze sei der Polizei bisher unbekannt gewesen. Er habe keine Verbindung zu einer Bande gehabt. Von einem Terrorakt gehen die Ermittler nicht aus. Es seien Ermittlungen wegen Mordes, Brandstiftung und Verstoßes gegen Waffengesetze eingeleitet worden.

Derzeit seien die Ermittler nicht in der Lage, die Zahl der Todesopfer genauer zu bestimmen, sagte der örtliche Polizeichef Roberto Eid Forest. Auch zur Zahl der Verletzten konnte die Polizei nichts sagen.

Schüsse an Schule: "Rannten um unser Leben"

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Örebro, etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm. Gegen Mittag war es am Campus Risbergska, einer Einrichtung für Erwachsenenbildung, zu Schüssen gekommen. Nach einer landesweiten Prüfung waren viele Schüler bereits nach Hause gegangen.

Die Rektorin Ingela Bäck Gustafsson sagte in einem Interview des Rundfunksenders SVT, dass sie gerade Mittagspause machte, als Schüler an ihr vorbeiliefen und riefen, man solle das Schulgelände verlassen. "Als ich auf dem Schulhof war, hörte ich Schüsse, ganz in der Nähe", sagte Bäck Gustafsson. "Wir rannten um unser Leben", erzählte die Rektorin.

Während des Einsatzes, an dem zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte beteiligt waren, waren die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in ihrer eigenen sowie in angrenzenden Schulen und Geschäften untergebracht. Die Menschen in der Umgebung wurden dazu aufgefordert, sich von der Schule fernzuhalten.

Ministerpräsident: "Schmerzhafter Tag für ganz Schweden"

Am späteren Nachmittag war die Polizei nach Medienangaben schwer bewaffnet an einer Wohnadresse in Örebro im Einsatz. Übereinstimmenden Berichten zufolge könnte es sich dabei um den Wohnort des mutmaßlichen Täters handeln.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson schrieb auf X, es sei ein sehr schmerzhafter Tag für ganz Schweden. Er denke an die Betroffenen und deren Angehörige sowie an all diejenigen, deren normaler Schultag durch Schrecken ersetzt wurde. Kristersson fügte hinzu: "Niemand sollte den Albtraum erleben müssen, in einem Klassenzimmer zu sitzen und um sein Leben fürchten zu müssen."

Die Schule richtet sich laut ihrer Website an Schüler, die über 20 Jahre alt sind. Angeboten werden Kurse für die Sekundarstufe II sowie Schwedischkurse für Einwanderer, Berufsausbildung und Programme für Menschen mit geistigen Einschränkungen. Auf dem Gelände befinden sich auch Schulen für Kinder.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AP