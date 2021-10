Zahlreiche Tote bei Explosion in Moschee in Kundus

Ein Arzt des zentralen Krankenhauses von Kundus sprach von 35 Toten, ein Mitarbeiter einer Klinik der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) meldete 15 Tote. Ein Vertreter der herrschenden Taliban sagte, es gebe mindestens 28 Todesopfer und Dutzende Verletzte. Die Mission der Vereinten Nationen schrieb auf Twitter, dass über 100 Menschen getötet oder verletzt worden seien.

Taliban sprechen von Selbstmordanschlag

Ein offizieller Taliban-Sprecher erklärte auf Twitter, zu der Detonation sei es in einer Moschee der schiitischen Minderheit in der Provinz Kundus gekommen. Die Explosion habe sich im Bezirk Chan Abad ereignet. Er bezeichnete die Getöteten als "Märtyrer". Ein örtlicher Taliban-Vertreter, Matiullah Rohani von der Regionalregierung, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt habe.

Immer wieder Attacken auf Schiiten

Die Schiiten sind in Afghanistan eine religiöse Minderheit und waren schon in der Vergangenheit die Zielscheibe blutiger Anschläge. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Angriffe unter anderem auch auf eine Moschee in der Hauptstadt Kabul. Zu einigen der Anschläge hatte sich die sunnitische Extremistengruppe "Islamischer Staat" bekannt.

Angespannte Sicherheitslage

Bisher hat sich keine Gruppe zu einem Attentat bekannt. Die Angriffe unterstreichen die angespannte Sicherheitslage in dem Land, wo im August die Taliban die Macht übernommen haben. Die radikalen Islamisten sind seitdem in Kabul mehrmals gegen den "Islamischen Staat" vorgegangen