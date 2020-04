Zahlreiche Proteste gegen Corona-Einschränkungen

Kempten: Hunderte Schaulustige, Polizei muss Abstand einfordern

Bei einer Protestaktion in Kempten versammelte sich eine große Menge Schaulustiger. Angemeldet und genehmigt war eine Demonstration mit 20 Teilnehmern. Sie blieben in einem mit Absperrgittern abgetrennten Bereich.

Die Polizei schätzt, dass sich während der Aktion 300 weitere Personen vor der Residenz - außerhalb des abgesperrten Bereichs - aufgehalten haben. Manche von ihnen seien wohl Besucher des Wochenmarktes gewesen, der zeitgleich stattgefunden habe, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte machten Schaulustige und Demonstranten mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Abstandsregeln aufmerksam. Die Menschen seien eng beeinander gestanden, so der Polizeisprecher. Dank der Durchsagen habe die Polizei die Abstandseinhaltung aber durchsetzen können.

Demonstranten, aber auch Schaulustige, skandierten den Ruf "Wir sind das Volk". Auf den Schildern der Protestierenden war zu lesen: "Grundrechte? Ja! Zwangsimpfungen? Nein!" Weitere Aufschriften lauteten "Freiheit" und "Es reicht! Ende des Shutdowns". Organisiert hatte die Demonstration eine Gruppe, die sich selbst als "Gruppe überzeugter Demokraten und Demokratinnen" bezeichnet. In einer Pressemitteilung betonten sie vorab, dass sie keiner politischen Partei oder Richtung angehören.

Berlin: Protest trotz Verbot, mehrere Festnahmen

Trotz eines derzeit in Berlin geltenden Demonstrations-Verbotes versammelten sich etwa 1.000 Menschen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren - zeitweise dicht an dicht beieinander stehend.

Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach über Lautsprecher auf, den Ort zu verlassen. Einzelne Personen wurden festgenommen. Nach und nach zerstreute sich am Nachmittag die Menge.

Die Protestierer gehörten verschiedenen politischen Strömungen an. Unter ihnen waren bekannte Rechtspopulisten, AfD-Politiker, Verschwörungstheoretiker, aber auch sehr viele Menschen ohne deutlich erkennbare politische Ausrichtung. Manche Menschen saßen meditierend auf dem Boden.

Stuttgart: Initiative überwindet Demo-Verbot mit Eilantrag

Zwischen 350 und 500 Menschen folgten in Stuttgart dem Aufruf der Initiative "Querdenken" und versammelten sich auf dem Schlossplatz. Bei der als "überparteilich" bezeichneten Demonstration forderte Initiator Michael Ballweg die Einhaltung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit.

Die Demonstration fand bereits zum dritten Mal statt. Nach einem ersten Verbot der Stadt hatte die Initiative vor einer Woche trotzdem demonstrieren dürfen, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben hat.

Proteste auch an der deutsch-polnischen Grenze

An der deutsch-polnischen Grenze sind am Freitagabend mehrere Hundert Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Grenzschließung durch die polnische Regierung zu protestieren. Warschau hatte den Schritt mit der Corona-Pandemie begründet.

In der Görlitzer Nachbarstadt Zgorzelec seien es rund 300 Menschen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur PAP. In den Grenzstädten Slubice bei Frankfurt (Oder), Rosowek in Westpommern und Gubin in der Niederlausitz habe es Demonstrationen mit jeweils mehr als hundert Teilnehmern gegeben.

(mit Material von dpa)