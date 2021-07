Zahlreiche Menschen sterben bei Hochwasser-Katastrophe

Laschet verzichtet auf CSU-Besuch

Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von NRW, brach seine Reise durch Süddeutschland ab, auch seine Teilnahme an der CSU-Klausur in Seeon sagte er ab, und machte sich unter anderem in Hagen ein Bild von der Lage. Allein dort waren über 500 Helfer von Feuerwehr, THW und Bundeswehr im Einsatz.

Laut dem Bundesinnenministerium sind in den Katastrophengebieten insgesamt mehr als 15.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, THW und Bundeswehr im Einsatz.

Merkel dankt den Helfern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dankte den Helfern. Sie sei erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwassergebieten durchleiden müssten, so Merkel. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen."

Bayerisches Rotes Kreuz hilft mit Luftrettern

Zwei bayerische Luftrettungsspezialisten haben im Rahmen der Einsätze 20 Menschen in Rheinland-Pfalz vor dem Hochwasser gerettet. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sind nach Angaben des BRK darin geschult, sich aus Hubschraubern abzuseilen und Menschen aus Häusern zu retten.

Sie waren am Donnerstagmorgen in Hubschraubern der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Rheinland-Pfalz geflogen. Bei den Einsätzen in der Eifel und um Trier hätten sie Menschen von ihren Dächern und aus Situationen, in denen weder Fahrzeuge noch Boote sie erreichen konnten, gerettet.

Hilfszusagen von Scholz und von der Leyen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Ländern Hilfe zu. Und auch die Bundesregierung bereitet nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz konkrete Hochwasserhilfen vor.

Mehrere Bundesministerien seien bereits miteinander im Gespräch, wie eine Unterstützung für Länder, Kommunen und die Bürger aussehen könne, sagt der SPD-Kanzlerkandidat bei einem Besuch im rheinland-pfälzischen Hochwassergebiet. Dies sei wie frühere Überflutungen eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung. Es handele sich um eine Naturkatastrophe, die aber auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehe. Es müsse daher alles getan werden, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten.

Die Hochwasser-Katastrophe hat auch die Debatte um dem Klimawandel weiter befeuert.

Bayern diesmal nicht betroffen

Bayern ist Polizeiangaben zufolge von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. In einigen Regionen habe es zwar stärker geregnet, viele Einsätze habe es allerdings nicht gegeben, teilten Polizeisprecher mit.