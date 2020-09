Zahlreiche Festnahmen bei Massenprotesten in Belarus

Trotz Demonstrationsverbot: Mindestens 100.000 Demonstranten gingen in der belarussischen Hauptstadt Minsk heute auf die Straße, um gegen Präsident Alexander Lukaschenko und seine Regierung zu protestieren. Dabei wurden zahlreiche Demonstranten verhaftet. Die Polizei habe rund 250 Menschen in Gewahrsam genommen, so die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das belarussische Innenministerium. Dabei soll die Polizei gegen die Demonstranten, auch gegen Frauen, mit äußerster Härte vorgegangen seien. Die belarussische Armee ist ebenfalls im Einsatz.

Trotz immer härterer Gewalt: Immer neue Proteste

Seit Tagen kommt es in Minsk zu immer neuen Protesten gegen die Regierung. Gestern forderten die Demonstranten erneut die Freilassung inhaftierter Oppositioneller, darunter der Führungsfigur Maria Kolesnikowa. Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. Viele Menschen trugen die historische weiß-rot-weiße Flagge von Belarus, die zu einem Wahrzeichen der Demokratiebewegung geworden ist. Im Nachrichtennetzwerk Twitter veröffentlichte die belarussische Journalistin Hanna Liubakova ein Video der Proteste in Minsk. Dazu schreibt sie: "Trotz der Festnahmen und der Repressalien gehen die Leute wieder und wieder auf die Straße - und zwar im ganzen Land."