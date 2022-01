Bargeld oder Karte? Ein deutsch-finnischer Vergleich

"Mit Karte?" Diese Frage beim Einkaufen kann einen skandinavischen Touristen in Bayern und Deutschland überraschen. Denn das Bargeld ist für Deutsche immer noch sehr wichtig, spielt in Nordeuropa aber keine große Rolle mehr.

Mehrheit der Finnen zahlt lieber mit Karte

Ein gutes Beispiel dafür ist Finnland, wo Banknoten und Münzen nur noch sehr selten benutzt werden. Laut einer Umfrage der finnischen Zentralbank von 2021 nutzen nur sechs Prozent der finnischen Kunden Bargeld als ihr hauptsächliches Zahlungsmittel beim Einkaufen. 2007 waren es noch 34 Prozent. Egal ob eine Semmel oder eine neue Kaffeemaschine, die Finnen bezahlen meistens mit EC- oder Kreditkarte.

Eine andere Studie des Zahlungsdienstleisters Klarna zeigt, dass nur 15 Prozent der Finnen Bargeld nutzen. Laut derselben Studie ist das in Deutschland ganz anders: 49 Prozent der Deutschen möchten mit Bargeld ihre Einkäufe zahlen.

EU plant Obergrenze für Barzahlungen

Es kann also sein, dass die nördlichen Länder einiges übrig haben für den neuesten Vorschlag der EU-Kommission. Die Kommission möchte eine EU-weite Obergrenze für Barzahlungen einführen. Mit diesem Vorschlag will die Kommission Korruption eindämmen. Vom bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU) kommt bereits Widerspruch.

Die Pandemie reduziert die Bargeldnutzung

Klar ist: Wegen Corona wird die Karte öfter genutzt, auch hierzulande. Aufgrund der Ausweitung des Online-Handels und der Beschränkungen ist die Bargeldnutzung auch in Deutschland zurückgegangen. In Finnland haben fast die Hälfte der Menschen weniger Bargeld während der Pandemie verwendet. Die meisten glauben, dass das dauerhaft so bleiben wird.

Während der Pandemie wurde sowohl in Deutschland auch in Finnland empfohlen, die Einkäufe lieber mit Karte zu bezahlen. Die Zahlungen bis 50 Euro sind kontaktlos und schnell, man muss oft nicht einmal einen Pin-Code eintippen.

In Finnland wetteifern mittlerweile schon die Mobilzahlungen mit den Kartenzahlungen. Die größten Supermarktketten bieten schon seit einigen Jahren an, die Einkäufe mithilfe von Smartphone-Apps zu bezahlen. Dabei hält man statt der Karte einfach das Telefon an das Terminal. In Finnland haben die großen Handelsketten auch Apps für ihre Käufer. Nach dem Einkauf kann man die Rechnung dann in dieser App erhalten.

Selbst auf Flohmärkten wird bargeldlos bezahlt

Sogar auf dem finnischen Flohmarkt funktionieren Mobilzahlungen. Einfach die Telefonnummer des Verkäufers eintippen, die Summe vereinbaren, ein Klick - so wechseln Geld und Ware den Eigentümer. Allerdings sind Smartphone-Zahler immer noch die absolute Ausnahme: Laut einer Umfrage der finnischen Zentralbank nutzen zum Beispiel nur drei Prozent der Konsumenten hauptsächlich das Handy beim Lebensmittelkauf.

Die Deutschen können sich Handy-Zahlungen zumindest ab und zu vorstellen: Statista fragte 2021, in welchen Situationen man gern mit dem Smartphone bezahlen würde. 23 Prozent sagten, dass sie gerne "immer" mit Smartphone bezahlen können, 35 Prozent wählten dagegen "nie".

Mobilzahlungen auch in der Kirche bei der Kollekte

Die Zukunft hält noch mehr Möglichkeiten parat: Einige Kirchen in Finnland haben schon Mobilzahlungen bei der Kollekte im Gottesdienst ausgetestet. Diese Experimente sind noch relativ neu, aber die Resultate sind interessant.

Pekka Asikainen leitet eine Vereinigung von sieben Kirchengemeinden in der finnischen Stadt Oulu. Er erzählt im Gespräch mit dem BR, dass schon 2019 die Mobilkollekten in einer Gemeinde eingeführt wurden. Die Pandemie habe die Entwicklung in den sieben Gemeinden beschleunigt. "Mobilepay wird heute umfassend als Alternative für Bargeld bei den Kollektesammlungen angewendet", so Asikainen im Gespräch mit BR.

Während der Pandemie gab es natürlich auch Herausforderungen. Laut finnischem Gesetz ist die Sammlung der Kollekte nur möglich, wenn Gemeindemitglieder physisch beim Gottesdienst anwesend sind. Während der härtesten Pandemiezeiten wurden die Gottesdienste aber für eine Weile virtuell abgehalten.

Selbst ältere Nutzer steigen nach Anlaufschwierigkeiten um

Laut Pekka Asikainen sind die Mobilkollekten sicherer und kosteneffizienter als die Bargeldkollekten. Das bedeutet auch, dass ein größerer Anteil des gesammelten Geldes den wohltätigen Zwecken zugutekommt.

Und wie finden die Gemeindemitglieder die Mobilkollekten? "Es ist schon so, dass hauptsächlich ältere Leute an den Gottesdiensten teilnehmen. Für sie sind diese Mobilzahlungen noch fremd. Wir haben aber bemerkt: wenn man einmal erfolgreich mobil zahlt, wird diese Zahlungsmethode echt beliebt", sagt Asikainen.

Für die Zukunft sieht Asikainen keinen Weg zurück: "Die Richtung ist klar, glaube ich. Nach und nach wird das Bargeld seine Bedeutung verlieren und in der Zukunft wird es sogar ganz verschwinden. Kollektesammler und Gemeindemitglieder profitieren, wenn ein größerer Teil der Geldes sein Ziel mit Mobilzahlungen erreicht. Ich sehe nur Vorteile hier."