Zahl von Journalisten in Haft auf Rekordhoch

Wie die Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen (ROG) belegt, sind weltweit 533 Medienschaffende sind inhaftiert. Mehr als die Hälfte der gezählten Journalisten sitzt in den Gefängnissen von nur fünf Ländern: China, Myanmar, Iran, Vietnam und Belarus. Besonders verschlechtert hat sich die Lage im Iran. Nachdem dort im ganzen Land Proteste ausgebrochen sind, wurden 47 Medienschaffende inhaftiert, darunter viele Frauen. In keinem Land weltweit sind so viele Journalisten in Haft wie in China. 110 zählt Reporter ohne Grenzen dort.

Oft in Haft ohne Gerichtsverfahren

Die Rekordzahl inhaftierter Medienschaffender zeige, dass autoritäre Regime verstärkt dazu übergehen, unliebsame Journalistinnen und Journalisten einfach wegzusperren, erklärt Katja Gloger. Sie ist Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen. "In den meisten Fällen machen sie sich nicht einmal die Mühe, sie vor Gericht zu bringen." Nur etwas mehr als ein Drittel der inhaftierten Medienschaffenden weltweit wurde verurteilt. Manche von ihnen warteten seit mehr als 20 Jahren auf ihren Prozess, heißt es in der Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen.

Auch wieder mehr Journalisten getötet

Zwei Jahre lang ging die Zahl zurück, nun sind im Jahr 2022 auch wieder mehr Medienschaffende im Zusammenhang mit ihrer Arbeit ums Leben gekommen. 57 Personen waren es, fast 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Dort starben acht Journalisten. Nach Erkenntnissen von Reporter ohne Grenzen soll ein ukrainischer Fotograf gezielt von russischen Soldaten erschossen worden sein. Ein anderer Journalist wurde bei Dreharbeiten durch Granatsplitter getötet.

Gefährliche Recherchen

Die Mehrheit der getöteten Journalisten kam allerdings außerhalb von Kriegsgebieten ums Leben. Viele wurden aufgrund ihrer Recherchen ermordet. Besonders gefährdet waren der Jahresbilanz nach Journalisten, die sich Themen wie dem organisierten Verbrechen und Korruption widmeten. Mehreren Staaten sei es nicht gelungen, die bei ihnen grassierende Gewalt einzudämmen und Medienschaffende zu schützen, so das Fazit von Reporter ohne Grenzen. Dies gilt insbesondere für Mexiko. Dort sind in diesem Jahr bereits elf Medienschaffende ermordet worden.