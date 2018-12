Zahl der Toten nach Straßburger Anschlag auf fünf gestiegen

Der Anschlag von Straßburg hat ein weiteres Menschenleben gefordert. Wie die Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte, erlag ein 36-Jähriger. Seine Familie gab die Todesnachricht auf Facebook bekannt: "Unser Bruder Barto Pedro Orent-Niedzielski hat uns eben verlassen." Der Mann ist polnischer Staatsbürger, lebte aber seit 20 Jahren in Straßburg.

Der mutmaßliche Attentäter Chérif Chekatt wurde am Donnerstagabend nach einer zweitägigen Großfahndung auf der Flucht erschossen. Über das Motiv herrscht nach wie vor keine Klarheit. Zwar soll Chekatt "Allahu Akbar" während seiner Tat gerufen haben, doch der französische Innenminister Christophe Castaner hat - trotz Bekenntnis des IS zu der Tat - Zweifel an einem islamistischen Hintergrund.